Погода
$ 86.91 - 87.61
€ 93.97 - 94.97

В БРИКС всерьез взялись за создание цифровой расчетно-платежной платформы

220  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минфин России совместно с Банком России и партнерами в рамках БРИКС подготовят ряд инициатив по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе рассмотрят вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Об этом сообщается в материалах на сайте российского Минфина по итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу.

"По итогам года Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge. Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - указано в сообщении.

Кроме того, в рамках сотрудничества отдельный акцент в БРИКС делается на повышению доли национальных валют во взаимных расчетах и созданию независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры, отмечается в сообщении. "В качестве одной из важных задач на 2024 год отмечена плавная интеграция новых членов БРИКС в работу финансового трека и укрепление сотрудничества на экспертном уровне", - подчеркивается в материалах Минфина.

27 февраля в Сан-Паулу на полях министерской встречи "Группы 20" состоялось заседание министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Это первое очное мероприятие финансового трека БРИКС с участием представителей стран, ставших полноформатными членами объединения с 1 января 2024 года.

В рамках встречи министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин представили основные направления работы на финансовом треке объединения, а также магистральную тему председательства - совершенствование международной валютно-финансовой системы. Участники встречи в целом также поддержали приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке.

Источник: ТАСС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437659
Теги:
банковский сектор, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  