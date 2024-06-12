В БРИКС всерьез взялись за создание цифровой расчетно-платежной платформы

Минфин России совместно с Банком России и партнерами в рамках БРИКС подготовят ряд инициатив по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе рассмотрят вопрос создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Об этом сообщается в материалах на сайте российского Минфина по итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу.

"По итогам года Минфин России и Банк России совместно с партнерами по объединению подготовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа BRICS Bridge. Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - указано в сообщении.

Кроме того, в рамках сотрудничества отдельный акцент в БРИКС делается на повышению доли национальных валют во взаимных расчетах и созданию независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры, отмечается в сообщении. "В качестве одной из важных задач на 2024 год отмечена плавная интеграция новых членов БРИКС в работу финансового трека и укрепление сотрудничества на экспертном уровне", - подчеркивается в материалах Минфина.

27 февраля в Сан-Паулу на полях министерской встречи "Группы 20" состоялось заседание министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Это первое очное мероприятие финансового трека БРИКС с участием представителей стран, ставших полноформатными членами объединения с 1 января 2024 года.

В рамках встречи министр финансов РФ Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин представили основные направления работы на финансовом треке объединения, а также магистральную тему председательства - совершенствование международной валютно-финансовой системы. Участники встречи в целом также поддержали приоритеты российского председательства и выразили готовность к их дальнейшей проработке.

Источник: ТАСС