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В Вене создан донорский комитет по строительству Камбаратинской ГЭС-1

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Международный инвестиционный энергетический форум, который стартовал сегодня в городе Вена (Австрийская Республика) завершился созданием Координационного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

В состав Координационного донорского комитета первыми членами вошли такие финансовые институты и организации как Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие.

Вместе с тем стоит обозначить, что двери комитета открыты и желающие стороны могут вступить в его состав.

Принято решение осенью текущего года провести первую сессию созданного донорского комитета.

Кроме этого подписан ряд следующих документов:

1. Межведомственное соглашение о сотрудничестве по проекту Камбаратинская ГЭС-1 между Министерствами энергетики Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан;

2. ⁠Меморандум о взаимопонимании по "Поддержке укрепления электросети Кыргызской Республики" для финансирования проекта "Линия электропередачи 500 киловатт Кемин-Балыкчи";

3. Соглашение между Кыргызской Республикой и Международной финансовой корпорацией по второй фазе проекта по развитию солнечной энергетики;

4. Соглашение о финансировании проекта "Модернизация подстанции "Долинка" и "Реконструкция подстанции "Речная".

5. ⁠Меморандум о взаимосотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Китайской международной инженерной компанией, консалтинговой группой по энергетике.

Выступая с заключительным словом Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров выразил благодарность каждому участнику форума.

"Ваше активное участие и стремление к обсуждению критически важных тем подтверждают значимость нашего совместного стремления к более устойчивому и зеленому будущему. Сегодня, подводя итоги нашего форума, я с уверенностью могу сказать, что мы достигли значительного прогресса в налаживании контактов и общем понимании дальнейших действий. Уверен, что созданный Координационный донорский комитет станет продолжением действий и "сверке часов" по реализации национального проекта - строительства Камбаратинской ГЭС-1",- сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что Кыргызская Республика во всех фронтах переживает весьма положительные судьбоносные перемены, одной из которых по словам Главы Кабмина является данный форум.

"Наша страна смело вступает в новую, полную светлых надежд и перспектив мирового масштаба эпоху своего развития. Давайте вместе строить зеленое и процветающее будущее!",- заключил Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/437660
Теги:
Австрия, Камбар-Ата, строительство
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