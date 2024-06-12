Минкультуры объявило конкурс молодежных проектов "100 идей для Кыргызстана"

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР объявляет старт республиканского конкурса молодежных проектов "100 идей для Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, конкурс проводится в рамках 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области.

К участию приглашают активных, креативных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет по таким номинациям, как:

"Креативная индустрия" (IT-сфера);

"Наука и исследования";

"Медицина";

"Сохранение экологии";

"Социальная сфера";

"Производственные технологии и промышленная инфраструктура";

"Туризм";

"Безопасность".

Победители конкурса будут награждены дипломами, денежными и ценными призами, и получат возможность принять участие международном конкурсе молодежных проектов государств-членов Содружества Независимых Государств "100 идей для СНГ" в 2025 году.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 30 апреля по 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация по номеру (312)660952.