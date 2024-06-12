Погода
$ 86.91 - 87.61
€ 93.97 - 94.97

Минкультуры объявило конкурс молодежных проектов "100 идей для Кыргызстана"

141  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР объявляет старт республиканского конкурса молодежных проектов "100 идей для Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, конкурс проводится в рамках 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области.

К участию приглашают активных, креативных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет по таким номинациям, как:

"Креативная индустрия" (IT-сфера);

"Наука и исследования";

"Медицина";

"Сохранение экологии";

"Социальная сфера";

"Производственные технологии и промышленная инфраструктура";

"Туризм";

"Безопасность".

Победители конкурса будут награждены дипломами, денежными и ценными призами, и получат возможность принять участие международном конкурсе молодежных проектов государств-членов Содружества Независимых Государств "100 идей для СНГ" в 2025 году.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с 30 апреля по 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация по номеру (312)660952.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437662
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  