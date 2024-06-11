Завершается срок пребывания посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николая Удовиченко по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе состоявшейся беседы министр поздравил посла с предстоящим государственным праздником – Днем России, выразил ему благодарность за проделанную работу и личный вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Россией. Отметил, что в период его работы в качестве чрезвычайного и полномочного посла России отношения между двумя государствами перешли на новый уровень стратегического партнерства.

Стороны обсудили вопросы исполнения достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, а также подготовку предстоящих 25-го заседания Межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и XI Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которые состоятся в июле т.г. в городе Красноярск.

Посол Удовиченко поблагодарил кыргызскую сторону за поддержку в выполнении своих обязанностей и отметил, что будет и дальше предпринимать усилия, способствующие дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.

В завершении встречи, глава внешнеполитического ведомства КР наградил посла Николая Удовиченко юбилейной медалью МИД Кыргызской Республики за значимый вклад в развитие кыргызско-российских отношений.