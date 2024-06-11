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Специальные тарифы от MEGA: Больше Интернета, общения и впечатлений!

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С момента улучшения линейки тарифов "Элдики + MegaTV" и уникального 30-дневного тарифа "Специальное предложение 500" от государственного оператора сотовой связи MEGA сотни тысяч кыргызстанцев присоединились к большой MEGA-семье. Абоненты высоко оценили удвоенные объемы интернет-пакетов, БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего трафика без ограничений, качественную связь и неизменность абонентских плат.

Улучшенная линейка тарифов "Элдики + MegaTV" дает возможность смотреть больше видеороликов, больше общаться с друзьями в социальных сетях, больше играть в онлайн-игры и исследовать бескрайний мир знаний в глобальной сети.

Также на тарифах остаются такие приятные бонусы как:

  1. Бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы можете смотреть совершенно бесплатно более 180 ТВ-каналов на любом устройстве – смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до 5-ти устройств одновременно.
  2. Самый крупный местный онлайн-кинотеатр "Этномедиа" с огромным выбором контента отечественного кинематографа: бесплатно на премиальных тарифах и предоставление 30-дневного бесплатного периода на остальных тарифах линейки.
  3. За своевременное внесение абонентской платы абонентам будет автоматически начисляться "МегаПодарок" - до 5 ГБ бонусного интернета.

Тариф "Специальное предложение 500" разработан с учетом основных потребностей кыргызстанцев: говорить, смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и социальных сетях столько, сколько необходимо.

Подключив тариф "Специальное предложение 500" на 30-дней вы получите:

  1. БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости;
  2. БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего интернет-трафика без ограничений;
  3. целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;
  4. БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;
  5. а ещё мобильное телевидение "MegaTV" совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до 5-ти устройств);
  6. Онлайн-кинотеатр "Этномедиа" - самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов;
  7. eSIM - БЕСПЛАТНО.

MEGA не просто объединяет, но и дарит возможность делиться эмоциями и впечатлениями, дарить друг другу радость общения, познавать и созидать новое!

MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!


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URL: https://www.vb.kg/437666
Теги:
#MegaCom, PR
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