Специальные тарифы от MEGA: Больше Интернета, общения и впечатлений!

С момента улучшения линейки тарифов "Элдики + MegaTV" и уникального 30-дневного тарифа "Специальное предложение 500" от государственного оператора сотовой связи MEGA сотни тысяч кыргызстанцев присоединились к большой MEGA-семье. Абоненты высоко оценили удвоенные объемы интернет-пакетов, БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего трафика без ограничений, качественную связь и неизменность абонентских плат.

Улучшенная линейка тарифов "Элдики + MegaTV" дает возможность смотреть больше видеороликов, больше общаться с друзьями в социальных сетях, больше играть в онлайн-игры и исследовать бескрайний мир знаний в глобальной сети.

Также на тарифах остаются такие приятные бонусы как:

Бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы можете смотреть совершенно бесплатно более 180 ТВ-каналов на любом устройстве – смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до 5-ти устройств одновременно. Самый крупный местный онлайн-кинотеатр "Этномедиа" с огромным выбором контента отечественного кинематографа: бесплатно на премиальных тарифах и предоставление 30-дневного бесплатного периода на остальных тарифах линейки. За своевременное внесение абонентской платы абонентам будет автоматически начисляться "МегаПодарок" - до 5 ГБ бонусного интернета.

Тариф "Специальное предложение 500" разработан с учетом основных потребностей кыргызстанцев: говорить, смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах и социальных сетях столько, сколько необходимо.

Подключив тариф "Специальное предложение 500" на 30-дней вы получите:

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости; БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего интернет-трафика без ограничений; целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA; а ещё мобильное телевидение "MegaTV" совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до 5-ти устройств); Онлайн-кинотеатр "Этномедиа" - самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов; eSIM - БЕСПЛАТНО.

MEGA не просто объединяет, но и дарит возможность делиться эмоциями и впечатлениями, дарить друг другу радость общения, познавать и созидать новое!

MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!