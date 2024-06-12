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Всемирный совет по золоту бьет тревогу: найти драгметалл все сложнее

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Трудности с добычей драгоценного металла возрастают, что подтверждают выводы экспертов Всемирного совета по золоту. В организации, как сообщает польское издание Gazeta, предупреждают, что добыча этого драгоценного металла сталкивается со значительными трудностями.

Проще говоря, золото просто заканчивается. Найти новые месторождения становится все труднее.

"Мы наблюдали рекордный рост добычи на шахтах в первом квартале 2024 года - на 4%, если сравнивать с прошлым периодом", - рассказал Джон Рид, главный рыночный стратег Совета.

Джон Рид также уточнил, что, если посмотреть на рынок золота шире, то он фактически стабилизировался в 2016-2018 гг., и с тех пор рост добычи был минимальным.

По данным Международной торговой ассоциации, в 2023 году добыча полезных ископаемых выросла всего на 0,5%, если сравнивать с предыдущим годом. В 2022 году рост составил 1,35% в годовом исчислении, а в 2021-м - 2,7%. Но в 2020 году мировое производство золота зафиксировало первое за десятилетие снижение - на 1%.

"После 10 лет быстрого роста, начавшегося примерно в 2008 году, горнодобывающая промышленность изо всех сил пытается добиться устойчивого роста производства", - уточнил Джон Рид.

Эксперт констатировал, что найти новые месторождения золота становится все труднее по всему миру. Плюс крупномасштабная добыча этого металла очень капиталоемкая и требует огромных исследовательских и опытно-конструкторских работ. Чтобы шахта была готова к добыче, требуется в среднем 10−20 лет. Даже во время разведки вероятность того, что находка превратится в действующую шахту, невелика - всего около 10%.

Источник: EADaily


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URL: https://www.vb.kg/437667
Теги:
золото
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