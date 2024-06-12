Президенту Садыру Жапарову доверяют 82,6% граждан

Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову доверяют 82,6% граждан, сообщает центр общества при Бишкекском государственном университете имени Кусеина Карасаева.

По его данным, центром с 25 по 31 мая текущего года был проведен социологический опрос, посвященный актуальным вопросам социально-политической жизни Кыргызстана.

Так, из общего количества опрошенных респондентов – 82,6% ответили, что доверяют президенту Садыру Жапарову.

Кроме того, 72,5% считают, что за последние три года жизнь в стране улучшилась.

Источник: Кабар