Погода
$ 86.91 - 87.61
€ 93.97 - 94.97

Президенту Садыру Жапарову доверяют 82,6% граждан

296  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову доверяют 82,6% граждан, сообщает центр общества при Бишкекском государственном университете имени Кусеина Карасаева.

По его данным, центром с 25 по 31 мая текущего года был проведен социологический опрос, посвященный актуальным вопросам социально-политической жизни Кыргызстана.

Так, из общего количества опрошенных респондентов – 82,6% ответили, что доверяют президенту Садыру Жапарову.

Кроме того, 72,5% считают, что за последние три года жизнь в стране улучшилась.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437676
Теги:
рейтинг, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  