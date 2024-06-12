Задержан бывший руководитель муниципального предприятия "Тазасууканал" города Сулюкта. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным пресс-службы, а рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой города Сулюкта по общехозяйственной деятельности МП "Тазасууканал", следственной службой ОВД города проведено расследование по статьям 337 (Злоупотребление служебным положением), 346 (Служебный подлог) и 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) уголовного кодекса.

Установлено, что со стороны бывшего руководителя муниципального предприятия "Тазасуканал" г. Сулюкта, 28-летнего К.М., причинен ущерб государству на 161 259 сомов. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления К.М. водворён в изолятор временного содержания, расследование продолжается.