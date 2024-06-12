Садыр Жапаров утвердил ежегодную премию для журналистов "Мейкин"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об учреждении ежегодной премии Президента Кыргызской Республики "Мейкин" в области медиа и журналистики".

В целях поощрения творчества и признания достижений в области медиа и журналистики, повышения престижа профессии и стимулирования творческой активности журналистов, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Учредить ежегодную премию Президента Кыргызской Республики"Мейкин" в области медиа и журналистики.

2. Утвердить Положение о ежегодной премии Президента Кыргызской Республики "Мейкин" в области медиа и журналистики согласно приложению.

3. Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики по согласованию со службой информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики в трехмесячный срок утвердить состав комиссии по отбору кандидатов и присуждению ежегодной премии Президента Кыргызской Республики "Мейкин" в области медиа и журналистики.

4. Управлению делами Президента Кыргызской Республики предусмотреть из Фонда Президента Кыргызской Республики финансовые средства для формирования призового фонда и покрытия иных расходов по организации ежегодной премии Президента Кыргызской Республики "Мейкин" в области медиа и журналистики.