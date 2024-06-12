В Суусамыре установят Эйфелеву башню

В Суусамырской долине в скором времени появится копия Эйфелевой башни. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил политический эксперт Бакыт Бакетаев.

"В Суусамырской долине есть небольшой поселок с 15-20 домами, 5-7 кафе и станцией техобслуживания. Водители грузовиков и таксисты, путешествующие из Оша и Джалал-Абада в Бишкек, часто останавливаются здесь перекусить и отдохнуть. Место это прозвали Парижем, что всегда вызывало у меня интерес: почему его называют в честь столицы Франции?

Я много раз проезжал через этот поселок и всегда мечтал установить там Эйфелеву башню. Сегодня я случайно увидел машину, перевозившую копию французской башни. Оказалось, что наши бизнесмены решили установить её здесь. В связи с этим я хотел бы пригласить посла Франции, господина Франсуа Делуаза, на открытие башни и посмотреть на этот маленький, но значимый поселок.

Хочу выразить благодарность тем, кто решил установить главный символ Франции в этой местности", - сообщил Бакетаев.