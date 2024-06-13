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Мэрия Бишкека напоминает про аукцион по продаже ипподрома "Ак-Кула"

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Департамент по управлению муниципальным имуществом напоминает ранее на электронную торговую площадку выставлен имущественный комплекс "Ак-Кула", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Имущественный комплекс разделен на отдельные лоты

На территории имущественного комплекса за муниципалитетом оставлены участки под строительство школ, детских садов, под инженерные объекты, дороги и зеленые зоны.

Необходимо отметить, что по программе приватизации объектов муниципальной собственности города Бишкек на 2024-2025 годы, утвержденного постановлением Бишкекского городского кенеша г. Бишкек, от 4 марта 2024 года № 117 "Об утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности города Бишкек на 2024-2025 годы" по итогам проведенного аукциона земельный участок предоставляется в собственность.

Для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке и найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код оплаты.


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URL: https://www.vb.kg/437682
Теги:
Бишкек, ипподром
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