Кабмин создал новое госпредприятие "Кыргыз Куршевель"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" при Управлении делами президента КР.

В документе сообщается, что предприятие создается в целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств.

Управлению делами президента КР поручено:

– разработать и утвердить Устав государственного предприятия "Кыргыз Куршевель";

– провести государственную регистрацию государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" в органах юстиции;

– принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Напомним, в Кыргызстане планируют построить самый большой горнолыжный курорт в Центральной Азии.

Проект горнолыжного курорта разработала французская компании S3V (Société de Trois Vallees).

Источник: Кабар