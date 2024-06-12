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Кабмин создал новое госпредприятие "Кыргыз Куршевель"

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" при Управлении делами президента КР.

В документе сообщается, что предприятие создается в целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств.

Управлению делами президента КР поручено:

– разработать и утвердить Устав государственного предприятия "Кыргыз Куршевель";

– провести государственную регистрацию государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" в органах юстиции;

– принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Напомним, в Кыргызстане планируют построить самый большой горнолыжный курорт в Центральной Азии.

Проект горнолыжного курорта разработала французская компании S3V (Société de Trois Vallees).

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/437683
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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