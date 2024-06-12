Кабмин создал новое госпредприятие "Кыргыз Куршевель"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" при Управлении делами президента КР.
В документе сообщается, что предприятие создается в целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств.
Управлению делами президента КР поручено:
– разработать и утвердить Устав государственного предприятия "Кыргыз Куршевель";
– провести государственную регистрацию государственного предприятия "Кыргыз Куршевель" в органах юстиции;
– принять организационные и иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
Напомним, в Кыргызстане планируют построить самый большой горнолыжный курорт в Центральной Азии.
Проект горнолыжного курорта разработала французская компании S3V (Société de Trois Vallees).
Источник: Кабар