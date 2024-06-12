В Бишкеке общественный транспорт в Курман Айт будет бесплатным

В городе Бишкек, 16 июня 2024 года, праздничная утренняя молитва пройдет в мечетях столицы. С целью снижения дорожных заторов и с учетом проводимых в столице работ по реконструкции дорог и прилегающих к ним объектов, мэрия Бишкека рекомендует всем горожанам в праздничный день Курман Айт воспользоваться бесплатным общественным транспортом, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, 16 июня горожане могут беспрепятственно доехать до мест прочтения молитвы с 5:30 утра до 11:00 бесплатно на автобусах и троллейбусах муниципалитета. Акция действует по всему городу.

Ниже прилагаем адреса нескольких мечетей с наибольшей вместимостью и номера маршрутов.

Свердловский район:

Центральная мечеть имени Имама Сарахси, проспект Жибек-Жолу, 264;

Автобусы- 2, 31, 35, 36, 40, 51, 100;

Троллейбусы -2, 8, 11;

Микроавтобусы-101,118, 134, 175, 188, 193, 201, 244, 285.

Центральная мечеть Бишкек, ул.Московская, 25;

Автобусы - 35, 48;

Микроавтобусы -121, 131, 172.

Ленинский район:

Мечеть им. Абдулкерима Сатука Буурахана, ул. Тыналиева, 38;

Автобусы- 11,31,49,100;

Троллейбусы -5,11,14;

Микроавтобусы-101, 118, 130, 135, 147, 148, 188, 201, 202, 203, 207.

Октябрьский район:

Мечеть 7 апрель, ул.Б.Юнусалиев, 178/1;

Автобусы- 42, 52, 105, 162, 195, 212;

Троллейбус -17;

Микроавтобусы-106, 172, 193, 204, 243, 246.

Мечеть Айша, 52/1Б, 12-й микрорайон;

Автобсуы- 9, 49, 226;

Микроавтобусы-132, 172, 215.

Первомайский район:

Мечеть Ыйман, ул. Касымалы Баялинова, 187 (пересечение Баялинова-М.Ганди)

Автобусы- 15, 34, 195, 145;

Микроавтобусы-133, 143, 173, 218, 290.