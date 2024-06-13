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Афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию

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Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, утверждает исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

"Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе", - приводит его слова Национальное радио и телевидение Афганистана. Умари заявил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также на переговорах с представителями Дагестана.

Как ранее заявил в комментарии ТАСС официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид, Кабул нацелен на развитие позитивных отношений с Москвой, а ПМЭФ он назвал "важным экономическим форумом, особенно с точки зрения развития торговых путей".

28 мая президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью в стране.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/437691
Теги:
Афганистан, миграция, Россия
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