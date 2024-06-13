Талайбек Байгазиев назначен заместителем мэра города Бишкека

Байгазиев Талайбек Аскарович назначен заместителем мэра города Бишкек, курирующий вопросы топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, новый вице-мэр одновременно он будет руководить вновь созданным департаментом топливно-энергетического комплекса мэрии города Бишкек, созданный в рамках реализации указа президента КР "О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса"

Назначение произведено из муниципального резерва кадров, сформированного в рамках указа президента КР "О формировании и функционировании регионального резерва и муниципального резерва кадров".

Ранее он занимал должность заместителя министра энергетики КР.