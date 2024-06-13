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В Чуйской области пресечена деятельность незаконно функционирующей медресе

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Выявлена и пресечена деятельноть незаконно функционирующего религиозного учебного заведения на территории с.Васильевка Аламудунского района Чуйской области, которая в нарушении норм Закона КР "О свободе вероисповедования и религиозных организациях в КР" осуществляла религиозную деятельность без прохождения учетной регистрации в уполномоченном органе по делам религий. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, была инициирована комплексная проверка деятельности указанного медресе межведомственной (ГКНБ, МВД, ГКДР, СЭС) рабочей комиссией, в результате которой был выявлен ряд нарушений законодательства КР в сфере религии и образования, зафиксированы нарушения архитектурно-строительных и санитарно-гигиенических норм.

Установлено, что медресе организовано гражданином "Дж.У." (является родственником лидера одного из НРТ и незаконно функционировало с 2022 года. На момент проверки в медресе обучались 33 несовершеннолетних детей, конкретная учебная программа отсутствует. По итогам проверки материал зарегистрирован в ЖУИ, начато доследственная проверка. Медресе опечатано, ученики переданы родителям.

ГКНБ КР отмечает, что в последние годы среди населения популяризуется религиозные лагери для детей в период летних каникулов, в связи с чем последователями различных нетрадиционных религиозных течений незаконно организовываются и функционируют различные сомнительные учебные центры и лагеря. В этой связи, ГКНБ рекомендует родителям при выборе религозных учебных заведений предварительно проверить законность функционирование укзанных заведений (наличие учетной регистрации, разрешения и лицензии, учебной программы и т.п.).


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URL: https://www.vb.kg/437702
Теги:
ГКНБ, Чуйская область
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