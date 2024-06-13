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ГКНБ: В Караколе раскрыта киберпреступная группировка из Китая

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В городе Караколе Иссык-Кульской области выявлена и пресечена противоправная деятельность международной транснациональной преступной группировки, занимавшейся на территории Кыргызстана киберпреступлениями и легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в указанную группу входили 13 граждан Китая, которые проводили сомнительные международные финансовые операции посредством специально разработанных программ, неправомерного доступа к электронной информации и последующему извлечению доходов путем тщательного сокрытия следов киберпреступлений (IP-адрес компьютера). Мошеннические действия проводились путем "пошаговой" обработки потенциальных жертв из числа граждан КНР, проживающих в Китае, Гонконге и Малайзии.

В ходе обысковых мероприятий, изъяты персональные компьютеры, мобильные устройства (более 50 ед.), различные карты китайских банков (более 50 ед.), сим-карты местных мобильных операторов, посредством которых иностранцами осуществлялись противоправные деяния. Результаты изучения информации, содержащейся в изъятых компьютерах подтверждают противоправные действия иностранцев (выявлен список лиц, подлежащих психологической обработке, инструкции с пошаговым алгоритмом действий, направленных на установление и развитие контакта с потенциальными жертвами с целью завладения чужими активами путем обмана на основе выстроенных доверительных отношений).

Установлено, что иностранцы прибыли на территорию КР в качестве туристов, при этом фактически занялись незаконной трудовой деятельностью в нарушение миграционного законодательства. По указанному факту проинформировано Посольство КНР в КР.

Задержанные граждане КНР и вещественные доказательства официально переданы китайской стороне для организации соответствующих мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/437710
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, Каракол, Китай, информационные технологии
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