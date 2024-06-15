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Вторые штабные переговоры по учениям КСО ОДКБ продолжились в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке продолжаются вторые штабные переговоры по подготовке и проведению учения с Коллективными силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024".

Во второй день работы представители вооруженных сил государств – членов Организации были разбиты на две рабочие группы.

Первая рабочая группа (протокольная) осталась в столице и занялась подготовкой проекта Протокола вторых штабных переговоров по подготовке и проведению учения с Коллективными силами ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024", подписание которого планируется завтра 14 июня.

Вторая рабочая группа, во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковником А. Темировым на автомобильном транспорте, выдвинулась для рекогносцировки места проведения учений.

После переезда по маршруту Бишкек – Балыкчы представители вооруженных сил государств – членов Организации ознакомились с районом проведения учения и произвели осмотр места размещения воинских контингентов и предполагаемой ее инфраструктурой, осмотрели места проведения спортивных мероприятий, а также состояние спортивных комплексов и площадок.

Руководитель учения полковник А. Темиров особо обратил внимание на ознакомление, участниками вторых штабных переговоров, на места организации и развертывания пункта хозяйственного довольствия, домов дружбы и организации национальной кухни.

После этого, участники рекогносцировки, переехали на учебно-тренировочный центр, где заслушали краткий доклад практических действий на макете местности, по завершении которого первый заместитель начальника Генерального штаба подвел итоги работы второго дня и довел план действий на заключительный день работы вторых штабных переговоров.


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