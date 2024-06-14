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Творчеству Чингиза Айтматова посвятили вечер в Берлине

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- Светлана Лаптева
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В Берлине с участием посольства Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия состоялся вечер, посвященный жизни и творчеству выдающегося кыргызского писателя мирового масштаба Чингиза Айтматова.

Вечер был организован совместно с германскими Обществами "Go East Generation e.V.", "Германо-российский фестиваль" и управлением гостиницы "Abacus".

В ходе вечера состоялся показ видеофильма "По следам Чингиза Айтматова", подготовленный Сабиной Гешке по итогам поездки в Кыргызстан в 2023 году. Организаторами мероприятия также был представлен показ краткого сюжета из двух фильмов по одноименному рассказу Ч.Айтматова "Джамиля", снятых в 1969 году режиссером Ириной Поплавской и в 1994 году германским режиссером Моника Тойбер.

Советник Посольства Айнура Турсумбаева в своем выступлении отметила о творчестве кыргызского писателя Ч.Айтматова и поблагодарила участников встречи за интерес к творчеству кыргызского писателя и Кыргызстану.

Посольством была организована небольшая фотовыставка о Кыргызстане и музыкальные номера с кыргызскими национальными мелодиями в исполнении соотечественницы Исида Самат. Гостям вечера были представлены показ видеофильма о Кыргызстане и туристические брошюры о стране.


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URL: https://www.vb.kg/437713
Теги:
Германия, посольство, Кыргызстан
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