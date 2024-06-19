Рейтинг самых популярных футбольных клубов и их спортивные достижения

Топовые футбольные клубы

Футбол годами является самым популярным видом спорта и собирает миллионы зрителей. За событиями наблюдают не только на стадионах, но и следят онлайн. Финал чемпионата мира по футболу в 2022 году посмотрело более 1.5 миллиарда человек по всему миру. Это побило предыдущий рекорд по болельщикам.

Конечно, всегда есть команды-лидеры, которые постоянно побеждают в мировых лигах. Их матчи собирают миллионы зрителей. Рекламные компании борются за спонсорство таких ФК и возможность представить свою фирменную форму.

Рейтинг узнаваемых футбольных клубов

Списки топовых ФК годами возглавляет Bayern München, Arsenal, Chelsea, Napoli, Santos, Paris Saint-Germain и другие именитые команды. Эту узнаваемость дают им многочисленные победы, которые они одерживают в разных чемпионатах и их результаты за несколько сезонов. Возглавляют списки традиционно 5 футбольных клубов:

Real Madrid - испанский ФК, основанный еще в 1902 году. Клуб выигрывал Лигу чемпионов 15 раз. Именно Реал занял 1 место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году. Капитан - Начо Фернандес. Manchester City - клуб, который выиграл несколько титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов. В коллекции побед ФК имеется 32 трофея. Капитан английской команды - Кайл Эндрю Уокер. Barcelona - испанский клуб, основанный еще в 1899 году. Компания стала одним из символов Каталонии. Barca занимает почетное 1 место в рейтинге лучших европейских клубов ХХІ века. С 2023 года капитан - Сержи Роберто. Liverpool - английский клуб, основанный еще в 1892 году. Красные 4 раза забирали Суперкубок УЕФА и 19 раз выигрывали чемпионаты Англии. Капитан команды - Вирджил ван Дейк. Internazionale - самый титулованный итальянский футбольный клуб. Капитаном является Лаутаро Мартинес. Inter вошел в топ 20 в списке лучших ФК прошлого века по версии ФИФА и имеет в распоряжении 37 кубков.

Не забудем упомянуть и мировые рекорды. Например, Саудовский "Аль-Ахли" - можно смело назвать самым титулованным клубом в мире. В свое время он собрал 144 трофея, а основан был в 1937 году. Капитаном Аль-Ахли выступает Роберто Фирмино.

В самых известных командах играют настоящие звезды действующего футбола:

Криштиану Роналду; Килиан Мбаппе; Неймар; Лионель Месси; Карим Бензема;

Как формируется рейтинг футбольных клубов России?

Формируя рейтинги футбольных клубов эксперты всегда анализируют ряд критериев, среди которых:

Результаты национальных соревнований. ФК накапливают очки за результаты в РПЛ, Кубке России и других национальных состязаний. Количество набранных очков зависит от места команды в чемпионатах. также начисляются баллы и за ничью. Результаты международных соревнований. По такой же логике команды накапливают баллы, полученные за участие, например, в УЕФА Лиге чемпионов. Этот фактор обычно является ведущим. Результаты сезонов. Обязательно учитываются не только последние игры, но и результаты команды за последние сезоны. Это позволяет проанализировать стабильность команды и изменения подготовки игроков.

Самым экспертным является клубный рейтинг УЕФА. Именно его используют во время распределения мест во время соревнований и он учитывает результаты команд за последние 5 лет.

Повышение в рейтинге дает футбольному клубу не только узнаваемость. Команды занимают ведущие места, что важно при распределении на чемпионатах, увеличении количества спонсоров, рекламы и влиянии на коэффициенты ставок во время проведения матча.

Если говорить о национальном футболе, стоит отметить Зенит - самый титулованный клуб России. Зенит 6 раз становился чемпионом страны и смело возглавляет уже не первый год. Это самая узнаваемая российская компания, которая представляет страну на международной арене.

Зачем составляются рейтинги ФК?

Списки топовых футбольных клубов составляют не только ведущие эксперты УЕФА, ФИФА или РФС, но и другие специалисты, организации, которые имеют разные методы для оценки команды. Среди них можно отметить:

Спортивные аналитические компании (например, FiveThirtyEight и Opta Sports); Букмекеров (например, БК 888 Старз); Спортивные СМИ, освещающие события в мире футбола.

Списки лучших ФК и составление рейтинга необходимы для:

Оценки уровня подготовки команды; Распределения места на соревнованиях; Составления расписания матчей; Повышения мотивации игроков; Анализа и планирования стратегий игры.

Также такие списки позволяют создать футболу настоящий "имидж", продвигать спортивную дисциплину, привлечь больше болельщиков, СМИ, повышают вовлеченность. Прочтение рейтингов важно, как опытным зрителям, так и болельщикам-новичкам. Это помогает лучше понимать, что происходит на поле, узнавать о подготовке команды, знать результаты и даже угадывать исходы встреч разных уровней.