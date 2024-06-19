Рейтинг самых популярных футбольных клубов и их спортивные достижения

Футбол годами является самым популярным видом спорта и собирает миллионы зрителей. За событиями наблюдают не только на стадионах, но и следят онлайн. Финал чемпионата мира по футболу в 2022 году посмотрело более 1.5 миллиарда человек по всему миру. Это побило предыдущий рекорд по болельщикам.
Конечно, всегда есть команды-лидеры, которые постоянно побеждают в мировых лигах. Их матчи собирают миллионы зрителей. Рекламные компании борются за спонсорство таких ФК и возможность представить свою фирменную форму.
Списки топовых ФК годами возглавляет Bayern München, Arsenal, Chelsea, Napoli, Santos, Paris Saint-Germain и другие именитые команды. Эту узнаваемость дают им многочисленные победы, которые они одерживают в разных чемпионатах и их результаты за несколько сезонов. Возглавляют списки традиционно 5 футбольных клубов:
Не забудем упомянуть и мировые рекорды. Например, Саудовский "Аль-Ахли" - можно смело назвать самым титулованным клубом в мире. В свое время он собрал 144 трофея, а основан был в 1937 году. Капитаном Аль-Ахли выступает Роберто Фирмино.
В самых известных командах играют настоящие звезды действующего футбола:
Формируя рейтинги футбольных клубов эксперты всегда анализируют ряд критериев, среди которых:
Самым экспертным является клубный рейтинг УЕФА. Именно его используют во время распределения мест во время соревнований и он учитывает результаты команд за последние 5 лет.
Повышение в рейтинге дает футбольному клубу не только узнаваемость. Команды занимают ведущие места, что важно при распределении на чемпионатах, увеличении количества спонсоров, рекламы и влиянии на коэффициенты ставок во время проведения матча.
Если говорить о национальном футболе, стоит отметить Зенит - самый титулованный клуб России. Зенит 6 раз становился чемпионом страны и смело возглавляет уже не первый год. Это самая узнаваемая российская компания, которая представляет страну на международной арене.
Списки топовых футбольных клубов составляют не только ведущие эксперты УЕФА, ФИФА или РФС, но и другие специалисты, организации, которые имеют разные методы для оценки команды. Среди них можно отметить:
Списки лучших ФК и составление рейтинга необходимы для:
Также такие списки позволяют создать футболу настоящий "имидж", продвигать спортивную дисциплину, привлечь больше болельщиков, СМИ, повышают вовлеченность. Прочтение рейтингов важно, как опытным зрителям, так и болельщикам-новичкам. Это помогает лучше понимать, что происходит на поле, узнавать о подготовке команды, знать результаты и даже угадывать исходы встреч разных уровней.