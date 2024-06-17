Баскетбол: особенности и правила популярной командной игры

Баскетбол в наше время - что нужно знать?

Спорт привлекает людей со всего мира. Популярностью пользуются командные виды спорта. Одним из таких стоит отметить баскетбол. Чемпионаты по баскетболу годами не теряют востребованности. Они собирают многомиллионную аудиторию на стадионах. Многочисленные зрители ждут матчи онлайн. Главное преимущество баскетбола - динамика игры. Разберем особенности современного баскетбола в статье ниже.

Основные аспекты баскетбола

Баскетбол - это командный вид спорта. В нем 2 команды, каждая по 5 игроков. Они соревнуются, чтобы забросить мяч в кольцо противника. Кольцо находится на высоте 3.05 метра (10 футов). Игра проводится на прямоугольной площадке с двумя кольцами. Кольца для бросков расположены по краям поля. Основные элементы игры:

Дриблинг - это процесс ведения мяча для перемещения по площадке. Ведение выполняется путем непрерывного отбивания мяча от пола. Бывает: низкий, кроссовер, обычный. Передача - это способ перемещения мяча между игроками одной команды. Передачи позволяют быстро перемещать мяч и находить свободных игроков для бросков. Бывает: подпас, алли-уп, одноручная. Броски - это попытка забросить мяч в кольцо. Броски могут быть различных типов и выполняться с разных дистанций. Бывают: с фолом, трехочковый, в прыжке, с места. Защитные действия - это действия команды без мяча с целью предотвращения атак соперника. Бывают: перехваты, подборы, блок-шоты.

За бросок с близкого расстояния или со штрафного броска начисляется 1 или 2 очка. За бросок с дальнего расстояния (за трехочковой линией) - 3 очка. Нарушения правил игры наказываются штрафными. Современный баскетбол акцентирует внимание на трехочковых.

От игры зависит и то, сколько идет баскетбольный матч. Время игры в NBA - 4 четверти по 12 минут. В международных играх и в NCAA - 4 четверти по 10 минут. Количество игроков в баскетболе не менялось с 1891. Ростер насчитывает 12 человек. На площадке находится 10 игроков.

Топовые баскетбольные команды

NBA и другие лиги работают над популяризацией баскетбола. НБА организовывает международные турниры. Они также спонсирует многочисленные программы. Телевидение и интернет-платформы позволяет со всего мира следить за играми в прямом эфире. Особой популярностью пользуются прямые трансляции в БК 888-starz.kz. Зрители смогут найти здесь расписание матчей НБА. Также можно делать ставки на победу фаворита.

В NBA особенно отличаются такие команды как:

Los Angeles Lakers. Основан в 1941 году. Лейкерс установили рекорд серии побед. Они победили 33 матча подряд. Тренер - Дарвин Хэм. Boston Celtics. Открытый в 1946 году. Главный тренер - Джо Маззулла. Команда 17 раз выигрывала титул чемпиона НБА. Golden State Warriors. Открыт в 1946 году. Команда 5 раз завоевала чемпионский титул. Тренер - Стив Керр. Brooklyn Nets. Основан в 1967 году. Нетсы имеют титул чемпиона конференции. Тренер - Жак Вон. Milwaukee Bucks. Основан в 1968 году. Клуб 14 раз становился чемпионами дивизиона. Тренер - Док Риверс.

Российский баскетбол не теряет популярности. Сборная России по баскетболу - член ФИБА с 1992 года. Известные команды Евролиги:

Real Madrid; Fenerbahçe; Olympiacos.

В лучших командах в разное время играли культовые личности: Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Берд. Современными звездами считаются Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант.

Ожидаемые чемпионаты по баскетболу

Чемпионат мира по баскетболу - это международный турнир. Он организовывается FIBA. Он проводится каждые 4 года. ЧМ по баскетболу является одним из самых престижных соревнований. Первый чемпионат мира состоялся в 1950 году. Следующий чемпионат мира по баскетболу пройдет в 2027 году.

В отборочном этапе участвуют национальные команды со всего мира. Они соревнуются в своих регионах. В финальной стадии участвуют 32 команды. Они делятся на группы по 4 команды в каждой. Команды играют друг с другом. Матч проходит в рамках своей группы. Лучшие клубы проходят в следующий раунд. После группового этапа начинается плей-офф.

Плей-офф включает стадии 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы. Завершающий этап состязания - финал. Он проходит по системе на выбывание. Проводится не только чемпионат мира по баскетболу. Стоит упомянуть о:

NBA. Регулярный сезон - 82 игры для каждой команды. Проводится в октябре-апреле. Плей-офф проходит в апреле-июне. Евролига. Регулярный сезон - в октябре-апреле. Включает 34 игры для каждой команды. Единая Лига ВТБ. Включает команды из России и соседей.

Регулярно проводятся национальные чемпионаты. К ним относятся Испанская Лига ACB, Итальянская Серия A, Турецкая Лига. В этих чемпионатах участвуют только топовые команды. Победители представляют свои страны на мировой арене. Спонсоры борются за внимание лучших команд. Таким образом они смогут продвигать свою рекламу.