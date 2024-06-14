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Штефан Таркович уходит с поста тренера сборной Кыргызстана по футболу

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Кыргызский футбольный союз не будет продлевать контракт с тренером сборной Кыргызстана по футболу Штефаном Тарковичем.

В сообщении КФС говорится, что Национальная сборная КР, завершив свое выступление во втором Отборочном раунде чемпионата мира 2026 и Кубка Азии 2027 досрочно завоевала путевку на азиатское первенство и обеспечила себе возможность продолжения борьбы за выход на чемпионат мира 2026.

Данный успех стал возможным благодаря усилиям футболистов, возглавляемых и ведомых главным тренером Национальной сборной по футболу – словацким специалистом Штефаном Тарковичем.

За недолгий срок работы, почти 14 месяцев, Штефан Таркович, приняв команду, успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. Команда получила возможность поработать с европейским специалистом высокого класса.

Впереди следующий этап и новые, более трудные задачи. Контракт Штефана Тарковича с Кыргызским футбольным союзом был заключен до 30 июня 2024 года. В связи с этим, руководством КФС, после тщательных внутренних консультаций, было принято решение о прекращении сотрудничества за истечением срока соглашения с ним. Вместе с главным тренером Национальную сборную команду покидает весь его тренерский штаб.

Так, сегодня, 13 июня, президент КФС Камчыбек Ташиев встретился со всеми членами тренерского штаба во главе со Штефаном Тарковичем.

В ходе встречи руководитель союза озвучил принятое решение, также выразил лично от себя и всей футбольной общественности страны искреннюю благодарность за проделанную профессиональную работу, оправданные ожидания и доверие, которые привели к желаемым результатам. Одним из ярких примеров профессионального подхода и ответственного отношения к работе нашего главного тренера может служить тот факт, что несмотря на личное горе, он оставался с командой.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/437718
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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