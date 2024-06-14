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Кто в КР исключил из списка приглашенных в Беларусь Калдан Эрназарову?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Беларуси 3 июля 2024 года пройдут мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. На данное мероприятие была приглашена делегация с Кыргызстана. В числе приглашённых была директор Общественного фонда "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова. В список приглашённых её включили по предложению Министерства иностранных дел Республики Беларусь, принимая во внимание её заслуги по развитию и укреплению дружеских отношений между нашими братскими народами. Однако по непонятным причинам её исключили из списка приглашенных в Беларусь.

Как сообщили ей источники 3 июня, что исключена она была по настоянию кыргызской стороны.

"По приглашению МИД Беларуси пригласили меня в составе делегации Кыргызстана. При этом вы должны понимать, что приглашена я была не просто так. Мы очень тесно сотрудничаем с посольством Беларуси в Кыргызстане и в плане культурного, и экономического сотрудничества. Поэтому я удивилась, когда меня исключили из списка. Источник объяснил мне, что это было сделано по просьбе кыргызской стороны. С какой целью это было сделано, и кто именно из наших об этом попросил, можно только догадываться. Меня поражает, что у наших чиновников такое отношение к нам, гражданским активистам, работающим для укрепления отношений между нашими странами, и учитывая обстоятельство, что я не являюсь государственным служащим.", - сказала она.

Возможно, чиновники КР посчитали, что все равны, но некоторые равнее других, как у Джорджа Оруэлла? Впрочем, о чем это мы, вряд ли кто-то из них знает это имя.


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URL: https://www.vb.kg/437719
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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