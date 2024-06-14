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В части Бишкека сегодня будет прекращена подача питьевой воды

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В части Бишкека сегодня, 14 июня, будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы

По данным муниципалитета, с 09:00 часов до 20:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами: Саманчина, Малдыбаева, линия железной дороги и Ибраимова далее Ж. Пудовкина.

В связи с капитальным ремонтом дорог и для рациональной работы городских служб предприятием будут проведены ремонтные работы на водоводах диаметром 400 мм.

МП "Бишкекводоканал" приложит максимальные усилия для того, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки.

Будет организована доставка питьевой воды с помощью 14 автомашин для обеспечения жителей чистой питьевой водой в течение дня. Они будут целый день развозить воду.

Кроме того, будут установлены биотуалеты.

"Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/437722
Теги:
вода, Бишкек
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