Погода
$ 87.12 - 88.00
€ 93.55 - 94.55

Глава МТУ №18: Идут поиски хозяина чайханы "Делбирим"

1814  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное территориальное управление №18  мэрии города Бишкек взяло на контроль ситуацию в бывшей чайхане "Делбирим", расположенной на пересечении лиц Ахматбека Суюмбаева и Жумабека. Об этом редакции vb.kg рассказал директор данного МТУ Жоомарт Тенизбаев.

По его словам, сейчас идут поиски хозяина заведения.

"Как только хозяин будет найден, то ему или ей будет дано предписание убрать мусор и выписан штраф за нарушении санитарных норм. В случае невыполнения предписания будет выписан повторный штраф, но уже в большем размере", - сказал Жоомарт Тенизбаев.

Напомним, ранее в редакцию vb kg обратились жители Свердловского района по поводу ситуации в чайхане "Делбирим". По их словам, мусор и полная антисанитария царят повсюду в этой заброшенной чайхане.

"Крысы и бродячие собаки здесь стали постоянными гостями. Их привлекают груды мусора, которые накопились во дворе чайханы. Еще здесь ночуют лица без определенного места жительства", - рассказали они.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437723
Теги:
кафе, мусор, Свердловский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  