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Максим Лисицын назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу

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- Назгуль Абдыразакова
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46-летний российский специалист Максим Лисицын назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. Новый тренер будет готовить команду к третьему этапу отбора на Чемпионат мира 2026 года, который стартует в сентябре.

Максим Лисицын начал работать в Кыргызстане четыре года назад. В 2022 году он вывел юношескую сборную Кыргызстана U-20 в финал Кубка Азии, а также руководил олимпийской сборной Кыргызстана U- 23 в отборочных играх Чемпионата Азии.

Вчера, 13 июня, исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза утвердил кандидатуру Лисицына. Далее президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с новым главным тренером, пожелал ему успехов и выразил уверенность в том, что под его руководством сборная достигнет новых высот.

Контракт между Кыргызским футбольным союзом и Максимом Лисицыным рассчитан на один год, до конца третьего этапа квалификации Чемпионата мира.

Напомним, ранее эту должность занимал Штефан Таркович.


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URL: https://www.vb.kg/437724
Теги:
Россия, тренер, футбол, Кыргызстан
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