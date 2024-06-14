46-летний российский специалист Максим Лисицын назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. Новый тренер будет готовить команду к третьему этапу отбора на Чемпионат мира 2026 года, который стартует в сентябре.

Максим Лисицын начал работать в Кыргызстане четыре года назад. В 2022 году он вывел юношескую сборную Кыргызстана U-20 в финал Кубка Азии, а также руководил олимпийской сборной Кыргызстана U- 23 в отборочных играх Чемпионата Азии.

Вчера, 13 июня, исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза утвердил кандидатуру Лисицына. Далее президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с новым главным тренером, пожелал ему успехов и выразил уверенность в том, что под его руководством сборная достигнет новых высот.

Контракт между Кыргызским футбольным союзом и Максимом Лисицыным рассчитан на один год, до конца третьего этапа квалификации Чемпионата мира.

Напомним, ранее эту должность занимал Штефан Таркович.