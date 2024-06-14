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Где в Бишкеке установили биотуалеты и водовозы? (список улиц)

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Сегодня, 14 июня, в Бишкеке отключили питьевую воду. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, район отключения, ограниченный улицами: Саманчина, Малдыбаева, линия железной дороги и Ибраимова далее Ж. Пудовкина.

В целях рациональной работы городских служб со стороны МП "Бишкекводоканал" проводятся ремонтные работы.

Это делается для того, чтобы в будущем не разрушать дорожное полотно после капитального ремонта основных улиц столицы.

Также на следующих участках будут установлены водовозы и биотуалеты:

- пересечение улиц Суеркулова-Тыныстанова;

- 3-я детская больница;

- 10 мкрн напротив дома №1;

- пересечение улиц Байтик Баатыра-Суеркулова;

- пересечение улиц Байтик Баатыра-Ахунбаева;

- пересечение улиц Ахунбаева-Тыныстанова;

- пересечение улиц Джантошева-Байтик Баатыра;

- пересечение улиц Жукеева-Пудовкина -Ахунбаева ;

- ул. Абая-ВБЧК (рядом с Домом престарелых)

- пересечение улиц Скрябина-Панфилова;

- пересечение улиц Байтик Баатыра-Медерова;

- пересечение улицы Жукеева-Пудовкина-пер.Геологический;

- пересечение улиц Кулатова-Элебаева;

- Абая-ВБЧК возле СШ №61.


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URL: https://www.vb.kg/437725
Теги:
вода, Бишкек
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