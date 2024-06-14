Где в Бишкеке установили биотуалеты и водовозы? (список улиц)

Сегодня, 14 июня, в Бишкеке отключили питьевую воду. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, район отключения, ограниченный улицами: Саманчина, Малдыбаева, линия железной дороги и Ибраимова далее Ж. Пудовкина.
В целях рациональной работы городских служб со стороны МП "Бишкекводоканал" проводятся ремонтные работы.
Это делается для того, чтобы в будущем не разрушать дорожное полотно после капитального ремонта основных улиц столицы.
Также на следующих участках будут установлены водовозы и биотуалеты:
- пересечение улиц Суеркулова-Тыныстанова;
- 3-я детская больница;
- 10 мкрн напротив дома №1;
- пересечение улиц Байтик Баатыра-Суеркулова;
- пересечение улиц Байтик Баатыра-Ахунбаева;
- пересечение улиц Ахунбаева-Тыныстанова;
- пересечение улиц Джантошева-Байтик Баатыра;
- пересечение улиц Жукеева-Пудовкина -Ахунбаева ;
- ул. Абая-ВБЧК (рядом с Домом престарелых)
- пересечение улиц Скрябина-Панфилова;
- пересечение улиц Байтик Баатыра-Медерова;
- пересечение улицы Жукеева-Пудовкина-пер.Геологический;
- пересечение улиц Кулатова-Элебаева;
- Абая-ВБЧК возле СШ №61.