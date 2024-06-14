Погода
$ 87.10 - 88.00
€ 93.97 - 94.97

В Калининграде увековечили имя героя ВОВ из КР Абдыкерима Бактыгулова

83  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В самой западной точке России - в Калининграде, увековечили имя одного из героев-кыргызстанцев, фронтовика Великой Отечественной войны Абдыкерима Бактыгулова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По ее данным, открытие мемориальной доски состоялось накануне в поселке Большое Исаково, где расположена единственная в регионе мечеть. Здесь на территории мусульманской мечети есть Аллея славы героев, где на гранитных плитах высечены имена 16 фронтовиков разных национальностей.

Автор идеи, руководитель культурно-просветительского центра мусульман "Ихсан" Явер Гусейнов рассказал подробности: Мы обратились в Министерство обороны Кыргызской Республики. Они дали нам девять воинов, которые связаны с историей нынешней Калининградской области. Мы выбрали Абдыкерима Бактыгулова. Нам понравилась его судьба. Трижды раненый, а он все равно рвался в бой! После войны он часто общался со школьниками, курсантами, студентами, рассказывал о войне. Достойный человек.

На церемонии открытия мемориальной доски председатель Калининградской региональной общественной организации "Развитие кыргызской культуры Ала-Тоо" Канат Каримов рассказал, как на его Родине чтят память о многонациональном вкладе в разгром фашизма в Великую Отечественную войну: Для нас важно, чтобы не прервалась связующая нить военных лет и нашей новой истории, чтобы калининградцы и наши земляки помнили и гордились своими дедами, которые посвятили жизнь служению Родине и сохранению мира на нашей земле. Мы будем всегда гордиться героизмом наших фронтовиков и тружеников тыла. Победа, рожденная в пламени величайших сражений, навсегда останется в памяти благодарных потомков! И сегодня частичка этой дружбы, памяти, уважения переместилась сюда, в самую западную точку России, и я этим горжусь.

Справка: Абдыкерим Бактыгулов родился 1 января 1922 года в селе Эчки-Баш Нарынского района. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года.

В Восточной Пруссии был трижды ранен, но отказался от комиссования и принял участие в легендарном штурме Кенигсберга (нынешнего российского Калининграда). Старший сержант Абдыкерим Бактыгулов награжден боевыми орденами Отечественной войны II степени (1944) и Славы III степени (1945), медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". После Победы фронтовик работал в Комитете госбезопасности Киргизской ССР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437726
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  