В Калининграде увековечили имя героя ВОВ из КР Абдыкерима Бактыгулова

В самой западной точке России - в Калининграде, увековечили имя одного из героев-кыргызстанцев, фронтовика Великой Отечественной войны Абдыкерима Бактыгулова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

По ее данным, открытие мемориальной доски состоялось накануне в поселке Большое Исаково, где расположена единственная в регионе мечеть. Здесь на территории мусульманской мечети есть Аллея славы героев, где на гранитных плитах высечены имена 16 фронтовиков разных национальностей.

Автор идеи, руководитель культурно-просветительского центра мусульман "Ихсан" Явер Гусейнов рассказал подробности: Мы обратились в Министерство обороны Кыргызской Республики. Они дали нам девять воинов, которые связаны с историей нынешней Калининградской области. Мы выбрали Абдыкерима Бактыгулова. Нам понравилась его судьба. Трижды раненый, а он все равно рвался в бой! После войны он часто общался со школьниками, курсантами, студентами, рассказывал о войне. Достойный человек.

На церемонии открытия мемориальной доски председатель Калининградской региональной общественной организации "Развитие кыргызской культуры Ала-Тоо" Канат Каримов рассказал, как на его Родине чтят память о многонациональном вкладе в разгром фашизма в Великую Отечественную войну: Для нас важно, чтобы не прервалась связующая нить военных лет и нашей новой истории, чтобы калининградцы и наши земляки помнили и гордились своими дедами, которые посвятили жизнь служению Родине и сохранению мира на нашей земле. Мы будем всегда гордиться героизмом наших фронтовиков и тружеников тыла. Победа, рожденная в пламени величайших сражений, навсегда останется в памяти благодарных потомков! И сегодня частичка этой дружбы, памяти, уважения переместилась сюда, в самую западную точку России, и я этим горжусь.

Справка: Абдыкерим Бактыгулов родился 1 января 1922 года в селе Эчки-Баш Нарынского района. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года.

В Восточной Пруссии был трижды ранен, но отказался от комиссования и принял участие в легендарном штурме Кенигсберга (нынешнего российского Калининграда). Старший сержант Абдыкерим Бактыгулов награжден боевыми орденами Отечественной войны II степени (1944) и Славы III степени (1945), медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". После Победы фронтовик работал в Комитете госбезопасности Киргизской ССР.