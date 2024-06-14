Задержаны члены группы, распространявшие идеологию Исламского государства

Пресечена деятельность подпольной радикальной группы, члены которой активно вели пропаганду идеологии МТО "Исламское государство" ("ИГ") и занимались вербовкой среди молодежи, распространяя фото-видеоматериалы террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, всего были задержаны 15 человек в г. Бишкек и других областях страны. По местам их жительства проведены обыски, изъято большое количество религиозной литературы, по которым назначены соответствующие экспертизы.

Один из лидеров группы был завербован в социальной сети дистанционно членом МТО "ИГ" из Афганистана и выполнял его указания по привлечению других сторонников.

По предварительным данным, в распространяемых фото-видеоматериалах содержатся признаки "публичного призыва к осуществлению террористической деятельности", "возбуждения национальной, расовой, этнической, религиозной и межрегиональной вражды (розни)" и "свержения конституционного строя путем установления т.н. "Халифата". Кроме этого, распространялись обучающие видеоролики по использованию огнестрельного и холодного оружия, а также изготовлению самодельных взрывных устройств.

4 задержанных водворены в СИЗО-1. Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению других членов и пособников данной группы.