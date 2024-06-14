В Бишкеке автопоезда признаны транспортным средством

Первомайский акимиат информирует о вынесении судебно-экспертной службой при Министерстве юстиции КР заключения по вопросу признания автопоезда транспортным средством. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, заключение вынесено в ответ на многочисленные жалобы горожан и гостей столицы, обеспокоенных вопросами безопасности пешеходного передвижения.

Со стороны муниципальной администрации направлен запрос в адрес судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции КР о проведении исследования вышеуказанных автопоездов.

Согласно заключению судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, автопоезд признан транспортным средством. Он состоит из тягача и прицепов с сиденьями и оснащен следующими элементами:

- электродвигатель, питаемый от независимого источника электроэнергии;

- рулевое управление;

- колеса;

- дисковые тормоза.

Отметим, что на площади Ала-Тоо в ходе ночного рейда против автопоездов составлены два протокола в отношении правонарушителей в соответствии частью 2 статьи 192 Кодекса КР о правонарушениях.

При систематических нарушениях влечет ответственность по части 2 статьи 184 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия просит горожан и гостей столицы в целях обеспечения своей безопасности не пользоваться услугами автопоездов. В случае обнаружения передвижения указанных транспортных средств просит сообщать по короткому номеру 102.