Чемпионат Европы по футболу 2024: Германия принимает футбольный праздник!

Чемпионат Европы по футболу 2024 года долгожданное событие в мировом спорте. Германия, выбранная в качестве страны-организатора, уже многократно доказывала свою способность успешно проводить крупные спортивные мероприятия на самом высоком уровне. Отличительной особенностью предстоящего турнира является возвращение к классическому формату, когда все матчи пройдут на одной территории, в отличие от разделения игр по разным городам, как это было на Евро-2020.

Фавориты Евро-2024: Англия, Франция, Германия

Европейский футбольный форум привлекает внимание не только фанатов, но и сторонников спортивных прогнозов. С учетом широкого разнообразия участников и непредсказуемости футбольных поединков, Евро-2024 станет истинным праздником для всех, кто любит анализировать игры и предсказывать результаты.

Среди фаворитов, по мнению экспертов mostbet-kazakhstan.kz, выделяются сборные Англии, Франции и Германии. Эту же тройку компьютерная модель Opta назвала главными претендентами на золото. Вероятность победы в турнире сборной Англии суперкомпьютер оценивает в 19,9%, Франция – 19,1%, Германии – 12,4.

Конор Макгрегор делает ставку на Испанию

Интерес к чемпионату Европы выходит далеко за рамки футбольного сообщества. Легенда MMA, и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который в юности играл за команду "Лудерс Селтик" и является поклонником клуба "Манчестер Юнайтед", выразил уверенность, что сборная Испании станет победителем предстоящего чемпионата Европы по футболу. "Вамос, Испания! Лёгкие деньги за их победу на Евро в мой день рождения! Хороший подарок", - написал ирландец в соцсетях.

Расписание матчей Евро-2024

За главный европейский трофей будет сражаться 24 команды, разделённые на шесть групп по четыре участника. Первые и вторые места в группах автоматически попадают в 1/8 финала, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Групповой этап продлится с 14 по 26 июня, матчи 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля, четвертьфиналы: 5–6 июля, полуфиналы: 9–10 июля, а финальный матч -14 июля.

Церемония открытия Евро-2024

А сегодня, 14 июня, в матче открытия на "Альянц – Арене" в Мюнхене сойдутся сборные Германии и Шотландии. Перед началом матча, в 21:40 по московскому времени, состоится церемония открытия Евро-2024. Известно, что футбольный трофей вынесут на стадион чемпионы Европы в составе сборной Германии разных лет Бернард Дитц, Юрген Клинсманн и вдова Франца Беккенбауэра - Хайди. "Кайзер немецкого футбола" стал чемпионом Европы в 1972 году.

Организаторы решили отказаться от крупномасштабного пиротехнического шоу из соображений безопасности, чтобы избежать негативных реакций на использование пиротехники во время матчей. Вместо этого зрители смогут насладиться выступлениями музыкальных групп Meduza, One Republic и Leony, исполняющих официальный гимн Евро-2024 - "Fire".