В Бишкеке прошел фестиваль турецкой кухни "Рецепты века: турецкие блюда

В Бишкеке яркий и насыщенный фестиваль турецкой кухни под названием "Рецепты века: турецкие блюда". Мероприятие, организованное посольством Турции, привлекло большое количество жителей и гостей столицы.

Фестиваль предлагал посетителям уникальную возможность погрузиться в богатую гастрономическую культуру Турции. Гости могли попробовать разнообразные блюда, приготовленные по традиционным рецептам, которые передавались из поколения в поколение. Среди предложенных угощений были знаменитые турецкие мезе, кебабы, пахлава и многое другое.

Фестиваль открыл турецкий посол в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган , который приветствовал гостей и отметил важность культурного обмена между народами. В числе почетных гостей были представители дипломатического корпуса, местные чиновники и деятели культуры.

Посетители фестиваля отмечали не только разнообразие и вкус предлагаемых блюд, но и теплую атмосферу мероприятия. "Это замечательная возможность познакомиться с культурой Турции через её кухню. Все было организовано на высоком уровне, и блюда были просто восхитительными", - поделилась одна из посетительниц.

Фестиваль "Рецепты века: турецкие блюда" стал значимым событием в культурной жизни Бишкека, подарив горожанам и гостям столицы незабываемые вкусовые впечатления и приятные воспоминания.