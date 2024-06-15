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В Бишкеке прошел фестиваль турецкой кухни "Рецепты века: турецкие блюда

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке яркий и насыщенный фестиваль турецкой кухни под названием "Рецепты века: турецкие блюда". Мероприятие, организованное посольством Турции, привлекло большое количество жителей и гостей столицы.

Фестиваль предлагал посетителям уникальную возможность погрузиться в богатую гастрономическую культуру Турции. Гости могли попробовать разнообразные блюда, приготовленные по традиционным рецептам, которые передавались из поколения в поколение. Среди предложенных угощений были знаменитые турецкие мезе, кебабы, пахлава и многое другое.

Фестиваль открыл турецкий посол в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган , который приветствовал гостей и отметил важность культурного обмена между народами. В числе почетных гостей были представители дипломатического корпуса, местные чиновники и деятели культуры.

Посетители фестиваля отмечали не только разнообразие и вкус предлагаемых блюд, но и теплую атмосферу мероприятия. "Это замечательная возможность познакомиться с культурой Турции через её кухню. Все было организовано на высоком уровне, и блюда были просто восхитительными", - поделилась одна из посетительниц.

Фестиваль "Рецепты века: турецкие блюда" стал значимым событием в культурной жизни Бишкека, подарив горожанам и гостям столицы незабываемые вкусовые впечатления и приятные воспоминания.


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URL: https://www.vb.kg/437731
Теги:
посольство, Турция, кулинария, Бишкек
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