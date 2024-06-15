Курбан айт - один из самых значимых дней в исламском календаре, Кыргызстан отметит 16 июня, спустя 70 дней после завершения священного поста. Этот праздник объединяет мусульман всего мира вне зависимости от языка и национальной принадлежности.

Празднование Курман айт начинается с ранних утренних молитв в мечетях и на молитвенных площадках, где собираются тысячи верующих. Эти совместные молитвы, известные как праздничный намаз, являются мощным выражением единства, когда мусульмане стоят плечом к плечу в знак почтения и благодарности. То, как верующие в столице Кыргызстана Бишкеке и в других городах республики объединяются в коллективном богослужении, подчеркивает всемирное братство Ислама.

После молитвы мусульмане совершают традиционное действо Курбани - ритуальное принесение в жертву животного. Оно занимает центральное место в празднике. Мясо, полученное от жертвоприношения, распределяется среди членов семьи, друзей и тех, кому повезло меньше, что позволяет каждому члену сообщества разделить радость этого дня.

Этот акт пожертвования укрепляет чувство солидарности и сострадания среди разнообразного населения Кыргызстана.

Курман айт - это время семейных встреч и общих застолий. В этот день дом наполняется ароматом традиционных блюд, и семья собирается вместе, чтобы отпраздновать это событие.

Но не только в Кыргызстане и других мусульманских странах семьи в этот день соберутся за праздничным столом. К ним присоединятся многочисленное мусульманское население России. В девяти регионах страны, где этот праздник отмечают официально (в их числе Северо-Кавказский федеральный округ, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным. Причем некоторые регионы сделали выходным не только 16 июня, но и следующий день - 17 июня.

В российских городах пройдут мероприятия по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану. Например, в прошлом году в Казани состоялись: утренний намаз, чтение вслух священного Корана, праздничная проповедь и праздничная молитва, а также проповедь на арабском языке.

После проведения намаза, в специально отведенных местах будут производиться жертвоприношения вплоть до позднего вечера. В Уфе, например, для этого действует специальный сервис, на котором можно онлайн заказать жертвоприношение от своего имени.

Удивительный феномен - Россия единственная в мире государство, где несмотря на преобладание православных, чтут и на государственном уровне поддерживаются различные религиозные конфессии, с особым теплом относятся к мусульманам.

"Есть такое выражение Homo sapiens, оно означает - человек разумный. Я бы добавил к этому определению еще и человек верующий. Потому что люди отличаются от животных еще и тем, что верят. Из религии родилась философия, поскольку, когда человек разумный, он начинает размышлять, во что верить, находить для себя какие ценности, каким образом жить в обществе. Должны быть какие-то принципы, постулаты, на которых мы живем. И поэтому поддержка религии на государственном уровне - это очень мудрое решение. Такое, действительно, есть только в России и в нашей Центральной Азии", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

В России, где мусульманское население разнообразно и включает этнических татар, башкир, чеченцев и других, празднование Курман айта подчеркивает богатую культурную жизнь мусульманской общины.

По словам политолога, люди с верой гораздо быстрее могут построить цивилизованное общество.

"Сегодня очень много людей повернулись лицом к религии, начали искать ответы на свои вопросы именно там. И я считаю, что страны, которые поддерживают религиозные праздники - это страны с будущим, потому как это мудрая политика государства. И наши, Россия и Кыргызстан, придерживаются ее. Мусульманские праздники широко отмечают в России, равно как и у нас - православные. Это взаимоуважение, взаимопонимание, уважение мировоззрений человека, его взглядов, его понимание этой жизни.

Подавляющее большинство и мусульман, и христиан, и католиков, и буддистов, придерживаются основных положений религии о мирном совместном существовании жизни, взаимовыгодном сосуществовании. Религия, истинная классическая, все сеит только добро", - заключил политолог.

В Кыргызстане, как и в России, высоко уважают традиционные ценности, в том числе в религиозной сфере. Мусульмане в обеих странах придерживаются ханафитского мазхаба, одной из четырех школ суннитского ислама. Они едины в борьбе с политизацией и радикализацией ислама, продвигая межконфессиональную гармонию как краеугольный камень политической стабильности в обеих странах.

Однако западные лидеры поддерживают радикальные исламистские движения, такие как ваххабизм и салафизм, в Кыргызстане и других странах Центральной Азии. Эти усилия направлены на дестабилизацию нашей страны, разжигание конфликтов между различными религиозными общинами и расширение возможностей радикальных исламистов и экстремистов. В конечном счете, цель всего этого состоит в том, чтобы посеять смуту и хаос в нашем регионе, а также использовать эти силы против России.