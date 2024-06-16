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ESG-принципы помогают развивать бизнес в Кыргызстане

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- Нина Ничипорова
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Об успешных практиках применения принципов ESG в бизнесе в формате панельной дискуссии говорили на встрече в Бишкеке, организованной Международным деловым советом.

Информацией и опытом по содействию внедрения ESG-стандартов, устанавливающих требования по отношению к окружающей среде, социальной ответственности бизнеса и корпоративному управлению, поделились члены МДС, представители госорганов, международных и отечественных компаний, партнеры по развитию.

В 2024 году исполняется 20 лет с тех пор, как вышел отчет финансовых институтов на платформе ООН Who Cares Wins ("Неравнодушный побеждает"), где впервые был публично упомянут термин ESG (Environmental – экологическая среда, Social – социальная сфера, Governance – корпоративное управление). ESG-критерии помогают инвесторам и другим заинтересованным сторонам оценить, как компания управляет экологическими, социальными и управленческими рисками и возможностями. Со временем движение ESG превратилось из инициативы ООН в области корпоративной социальной ответственности в глобальное явление.

"Символично, что в этом году мы, как представители ответственного бизнеса, проводим специальное мероприятие, посвященное внедрению в Кыргызстане ESG-принципов, – сказал исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков. – Спустя 20 лет тенденции мировой экономики таковы, что современному бизнесу уже недостаточно просто получать прибыль, нужно оставлять после себя благоприятный след в окружающей среде и обществе, это становится устойчивым и выгодным. Глобальные активы в проектах по стандартам ESG оцениваются в более чем $30 триллионов".

Эта сфера активно развивается и в Кыргызстане. В последние годы многие компании стали следовать не только принципам ESG, но и публиковать отчеты о следовании ESG-стандартам и получать финансирование от международных финансовых институтов в рамках соответствующих программ.

"В то же время в бизнес-сообществе и в обществе в целом возникает немало вопросов о том, зачем нужны ESG-стандарты, как их применять, кто уже применяет. Поэтому мы пригласили спикеров глобальных компаний (некоторые приехали из региональных зарубежных офисов), и они поделились опытом об уже реализуемых успешных ESG-практиках и планируемых мероприятиях в этом направлении", – объяснил глава МДС.

На первой панельной сессии, связанной с обсуждением опыта компаний по соблюдению требований к ответственному отношению к окружающей среде, представитель Минприроды рассказала о последних законопроектах и инициативах, поднимаемых госорганом в рамках внедрения ESG-стандартов в Кыргызстане, в частности, о механизме расширенной ответственности производителей в КР.

Представитель аудиторской фирмы из "Большой четверки" в Казахстане поделился опытом создания экологических стратегий для промышленных компаний РК. В качестве примера он привел разработку экологической стратегии для трех крупных теплоэлектростанций, в результате ожидается сокращение выбросов загрязняющих веществ на 70 процентов.

Представитель глобальной швейцарской компании по инспекционным и лабораторным услугам в Казахстане объяснил, как провести независимый экологический аудит, а также получить консультационные услуги и содействие в разработке мероприятий и планов по сокращению воздействия на окружающую и социальную среду.

ESG-принципы можно внедрять не только в производстве, но и в гостиничном бизнесе, сообщил технический директор компании из международной сети отелей высшего класса. В отеле одними из первых в Кыргызстане установили специальное оборудование с использованием искусственного интеллекта, чтобы контролировать, сколько и какой еды выбрасывается, и оптимизировать выбросы. Как известно, пищевые отходы приводят к 8-10% выбросов парниковых газов в атмосферу.

Одна из компаний пищевой индустрии сообщила, что к 2030 году на региональном уровне намерена полностью перейти на упаковку, пригодную для вторичной переработки, используя не менее 50% переработанного пластика. Компания также планирует повысить эффективность использования воды на своих заводах на 20%. На второй панельной сессии рассмотрены вопросы корпоративной социальной ответственности при взаимоотношениях компаний с сотрудниками, со своими поставщиками и клиентами.

Главный эксперт Фонда социального партнерства по развитию регионов Талант Бекташев рассказал о последних инициативах фонда, в том числе по проекту, связанному с увеличением мест в детских домах путем внедрения современных решений.

Представитель службы такси в Кыргызстане сообщил, как компания внедряет инклюзивные IT-решения для лиц с особыми потребностями, а также об организации IT-курсов в школах и о бесплатных перевозках для некоторых социальных организаций.

Нурлан Бакиров, аналитик проектов ПРООН в Кыргызстане, в презентации "Права человека в сфере предпринимательской деятельности" сообщил о руководящих принципах ООН в этой сфере, представил результаты экспресс-анализа некоторых сайтов компаний на предмет соответствия требованиям руководящих принципов.

Представитель коммерческого банка рассказала о внедрении ESG-принципов в банковском секторе, а также о том, как компания, помимо основной деятельности, предоставляет бесплатные образовательные программы и экспертные консультации от агрономов и ветеринаров.

На третьей панельной дискуссии, модератором которой выступила председатель совета Палаты независимых директоров КР, были обсуждены последние тенденции корпоративного управления в Кыргызстане, рассмотрены вопросы, связанные с прозрачностью и честностью компаний, наличием в компаниях антикоррупционных и иных мер по соблюдению законодательства.

Представитель Кыргызской фондовой биржи Талант Омуралиев рассказал, как КФК содействует внедрению ESG-принципов путем установления требований для компаний, которые проходят листинг на КФБ.

Представитель оператора связи сообщил о корпоративном управлении в организации, механизмах взаимодействия внутри компании на принципах открытости и вовлеченности по принципу "снизу вверх".


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URL: https://www.vb.kg/437738
Теги:
банковский сектор, бизнес, закон, связь, экология, Кыргызстан, МДС
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