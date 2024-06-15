"Стамбул-2": тюркские страны хотят мира между Москвой и Киевом

В эти выходные в швейцарском Бюргенштоке пройдет саммит, на котором президент Украины Владимир Зеленский представит делегатам свою формулу мира. И еще до начала это событие вызывает весьма противоречивые комментарии экспертов.

Аналитиков смущает сразу несколько фактов: пока невозможно сказать, кто примет участие в мероприятии, что будет содержаться в итоговом документе и приведет ли его принятие к каким-либо существенным последствиям. Между тем, Зеленский считаем победой уже само проведение саммита, а швейцарские власти, организующие его, не уверены, что он станет началом мирного процесса.

С точки зрения Украины и Коллективного Запада, сама идеология мирного процесса не предполагала, что россияне приедут на первый саммит. По их логике, Россия должна была присоединиться к мирному процессу на следующем этапе, когда Москве передали бы утвержденный участниками первого саммита план достижения мира.

Между тем, в последние несколько недель в медиа и социальных сетях активно обсуждается документ, который предположительно является мирным планом, разработанным Турцией. Анкара пока не подтвердила и не опровергла подлинность документа, которые аналитики называют "Стамбулом-2".

Эксперты сходятся в том, что если этот план будет презентован официально, то у него гораздо больше шансов найти понимание со стороны России, чем у той резолюции, которую Украина предполагает разработать по результатам швейцарского саммита.

Документ включает в себя положения, к обсуждению которых Москва могла бы присоединиться. В их числе, немедленное прекращение боевых действий, обеспечение солидарных гарантий безопасности для Украины от РФ и США, обязательство по внеблоковому статусу для Украины до 2040 года, проведение референдума о геополитическом статусе на новых российских территориях в том же 2040-м, обмен пленными и поддержка украинских устремлений к евроинтеграции.

Также "Стамбул-2" включает вопросы восстановления консультаций между РФ и США по контролю над ядерными и стратегическими вооружениями, возобновления действия договора о сокращении наступательных вооружения и другие аспекты глобальной мировой безопасности.

Нужно отметить, что, хотя, по данным источников из офиса Зеленского, украинская сторона выступила против этого плана, этот документ достаточно выгодный для Украины, поскольку позволяет сохранить государственность.

Между тем, не исключено, что в ближайшее время могут появиться новые мирные альтернативы по урегулированию украинского кризиса. Есть вероятность, что посреднические услуги в проведении переговоров между Москвой и Киевом может выступить одна из стран Центральной Азии.

Об этой возможности недавно говорил в своей статье для Euronews президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эту же тему, как сообщила пресс-служба общественного фонда "Кариатида", обсудили на днях в рамках международного круглого стола эксперты из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Турции и России.

Также о мнение о растущей вовлеченности Центральной Азии в международную дипломатию, учитывая ее геополитические преимущества и глобальную конфронтацию на Юго-Западе, высказали эксперты круглого стола, посвященного теме урегулирования российско-украинского конфликта, который накануне прошел в Бишкеке.

В частности, по мнению кыргызского политолога Марса Сариева, идеальной площадкой для переговоров благодаря своему нейтралитету и успешной истории миротворчества может стать Узбекистан.

"Сейчас мы наблюдаем очень интересную картину, особенно последние месяцы, - подъем организации тюркских государств. Эта тенденция, в принципе, отражает и интересы Запада, а именно Великобритании и других стран Запада. Я думаю, что и американцы не особо бы возражали, если площадка была бы в Ташкенте. Тем более, что последний визит Путина в Ташкент тоже не случаен. Пул тюркских государств помог бы решить украинскую проблему, так как страны Центральной Азии в этом конфликте являются нейтральной стороной. Она не поддерживают ни российскую, ни украинскую сторону, понимая, что сейчас Украина является всего лишь прокси-силой и в принципе решаются глобальные проблемы между игроками", - говорит Сариев.

Исходя из этого эксперт считает, что Центральная Азия, которая сыграла очень хорошую миротворческую роль в армяно-азербайджанском конфликте, именно Бишкекский протокол десятилетиями держал мир на Южном Кавказе, более перспективна, чем Стамбул.

"Россия тоже будет заинтересована в нашей площадке на фоне фиаско, которое творится в Швейцарии. Тем более, сейчас на фоне выборов в Соединенных Штатах Америки. В этих условиях наиболее оптимальная площадка, с моей точки зрения, Ташкент", - добавил Сариев.

С его позицией согласен и узбекский эксперт, руководитель Центра исследовательских инициатив "Ма"но" Бахтиер Эргашев, который считает, что основная цель сегодняшних потенциальных переговоров между Москвой и Киевом состоит в том, чтобы добиться прекращения горячей фазы конфликта.

"Неважно, Ташкент это будет, Астана будет, Бишкек будет, да. На самом деле, важно то, что страны Центральной Азии сейчас имеют определенное конкурентное преимущество, в отличие, ну, даже от той же Турции, да, которая имеет кейс поддержки, военной поддержки, да, одной из сторон, через поставки определенного военного оборудования и техники. В этом отношении Центральная Азия, конечно же, имеет гораздо большие позитивные стороны в качестве площадки, в качестве честного посредника, который просто представляет пространство, платформу для того, чтобы стороны встретились и, по крайней мере, начали говорить о том, как остановить горячую фазу боевых действий. И и я думаю, и Вашингтон, и Пекин, и Москва, и Киев на одну из столиц Центральной Азии вполне могут согласиться в качестве такой платформы для переговоров, для открытых и публичных обсуждений и дискуссий", - поделился своим мнением Эргашев.

Обсудили эксперты и миротворческие амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению российского политолог Сергея Маркова, турецкий президент был бы рад стать миротворцем. Ему как крупному государственному деятелю, конечно, хотелось бы выйти на более широкую арену.

"То есть он бы хотел это сделать, но… и мы много раз говорили турецким друзьям, о том, что посредничество между Россией и Украиной - бессмысленно, поскольку не существует вообще никакой Украины как независимого государства. Она оккупирована. Нет конфликта между Россией и Украиной, он происходит между Россией и США. Поэтому посредничество нужно в переговорах между Россией и Америкой. Если Эрдоган сможет организовать это, то это будет просто суперхорошо", - поясняет Макаров.

Вместе с тем, он считает, что план "Стамбул-2" нуждается в корректировке.

"Поправки должны включать демилитаризацию Украины, ограничение ее вооружений, обеспечение русского языка и культурных прав. Решающее значение имеет денацификация, нацеленная на конкретные фашистские подразделения, такие как "Азов", и ликвидация неонацистских организаций. Также Россия потребует признания аннексии Запорожья и Херсона, чтобы предотвратить будущие войны и обеспечить реальные гарантии безопасности. Предыдущие соглашения, такие как "Минск-1" и "Минск-2", позволили Западу перевооружить Украину, неоднократно вводя в заблуждение Россию", - резюмировал эксперт.

Также он добавил, что сегодня важно не столько то, кто станет миротворцем и где будут проходить возможные переговоры, сколько законность любых переговоров по установлению мира между Россией и Украиной. Эти опасения вызваны тем, что легитимность Владимира Зеленского вызывает много вопросов. В частности, по словам Макарова, российское руководство опасается, что Конституционный суд Украины может аннулировать любое мирное соглашение, подписанное при Зеленском, ссылаясь на истечение срока его полномочий.

Таким образом, сегодня очевидно, что в реальном урегулировании конфликта на Украине заинтересовано значительное количество стран, а не только компания, собирающаяся обсуждать предложения Зеленского в Швейцарии. И Турция, но и другие государства готовы выступить в качестве площадки, на которой будут достигнуты хотя бы базовые мировые договоренности. При этом, все альтернативные посредники прекрасно понимают, что компромисс может быть достигнут только при участии всех сторон.