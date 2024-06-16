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Представители "The Rotary Foundation" посетили центры помощи детям в КР

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Представители международной благотворительной организации "The Rotary Foundation" и благотворительной организации "Kokiri" базирующейся в Республике Корея, совершили ознакомительный визит в несколько центров помощи детям с инвалидностью, расположенных в городе Бишкек и в городе Каракол с целью изучения вопросов, по которым необходимо оказать содействие.

В ходе визита представители организации встретились с сотрудниками и руководством центров, а также непосредственно с детьми, чтобы лично ознакомиться с условиями, в которых они находятся, и выявить актуальные потребности. Особое внимание было уделено вопросам материально-технического обеспечения, программам реабилитации и социальной интеграции детей.

"Мы стремимся оказывать помощь там, где она действительно необходима, и для нас важно понимать реальные потребности этих центров. Наш визит позволил нам увидеть, с какими трудностями сталкиваются дети с инвалидностью и их воспитатели, и как мы можем наиболее эффективно помочь им," - отметил заместитель председателя международной благотворительной организации "The Rotary Foundation" Ким До Юн

"Мы посетили несколько таких центров и увидели с какими именно трудностями приходится сталкиваться руководителям таких центров. В первую очередь, мы планируем заняться вопросом поиска финансирования для строительства современных центров помощи детям, в которых каждый ребенок сможет найти свое увлечение и развиваться," - сказал представитель благотворительной организации "Kokiri" Пак Тык Чу.

"По результатам нашей поездки мы выделили несколько ключевых областей, требующих поддержки. Это улучшение материально-технической базы центров, обеспечение современным реабилитационным оборудованием, проведение тренингов и семинаров для сотрудников центров, а также организация дополнительных программ для социальной интеграции детей," - добавил представитель международной благотворительной организации "The Rotary Foundation" Чхве Сонг Джун.

Представители благотворительных организаций выразили готовность к сотрудничеству с центрами и оказанию необходимой помощи. Планируется разработка и реализация совместных проектов, направленных на улучшение условий жизни и реабилитации детей с инвалидностью.

Международная благотворительная организация "The Rotary Foundation" https://www.rotary.org/ko работает по всему миру, оказывая поддержку и помощь нуждающимся. Основные направления деятельности включают помощь детям, медицинскую поддержку, образовательные программы и защиту прав человека.


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URL: https://www.vb.kg/437742
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан
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