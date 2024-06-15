Мировые лидеры проигнорировали швейцарский саммит Владимира Зеленского, сообщило турецкое издание SamanyoluHaber, отметив, что мероприятие, которое готовила киевская администрация пройдет без личного присутствия президентов крупных держав.

Сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартует многосторонний саммит по вопросам напряженности в Украине. Изначально заявлялось, что это событие соберет лидеров ведущих стран мира, которые вместе выработают формулу решения конфликта на Украине. Однако, как оказалось, многие важные участники не примут в нем участия.

Задолго до проведения саммита было известно, что согласно концепции Киева, на нем не предусматривается присутствие России. РФ не позвали на "мирные" переговоры, ссылаясь на какие-то абстрактные угрозы давления на остальных участников конференции.

Но по мере приближения саммита стало ясно, что участвовать в нем не будут многие руководители разных стран. От приглашения Зеленского стали отказываться и другие потенциальные делегаты, ссылаясь на увольнение некоторых важных государственных чиновников в Киеве, а также на другие причины, пишет турецкий новостной портал. Другие оставшиеся участники понизили уровень делегаций до министров иностранных дел и их заместителей.

Без Байдена и Си

Не приедет на саммит и президент США Джо Байден. Свое отсутствие он объяснил занятостью предвыборной кампанией. В Швейцарию Штаты отправляют всего лишь вице-президента Камалу Харрис.

На швейцарской конференции не будут присутствовать глава ООН Антониу Гутерриш, лидеры Китая, Индии, стран СНГ, стран БРИКС и ведущего игрока глобального Юга - Саудовской Аравии.

При этом, как отмечает SamanyoluHaber, Москва заявила, что событие, организованное Киевом, без участия российской стороны не имеет смысла и больше похоже на попытку создания антироссийской коалиции.

Получается, что ключевых геополитических игроков, которые могли бы оказать реальное влияние на итоги саммита, в Швейцарии не будет. Не примет в нем участия и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, предлагающий свой вариант формулы мира. Вместо него на конференции Турцию представит министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Есть ли шанс на новые стамбульские переговоры?

Турецкое издание напомнило о том, что в 2022 году проходили стамбульские мирные переговоры, которые были сорваны Великобританией и ее союзниками. При этом инициатива Эрдогана могла остановить конфликт и спасти тысячи жизней.

Однако, как считает SamanyoluHaber, это окно вариантов еще не закрыто. Как подчеркнул Папа Римский Франциск, возможно, что переговоры с Турцией в качестве посредника могут найти свое продолжение. Эрдоган, который умеет находить общий язык и с Западом, и с Украиной, и с Россией, может реализовать платформу "Стамбул-2" для предотвращения конфликтов. На встречах "Стамбул-1" по вопросу мира был достигнут серьезный прогресс, так что новые переговоры начнутся не с нуля и некоторые этапы будут пройдены.