В Бишкеке фасады зданий и вывески приводят в единый стиль

В городе Бишкек на улицах Ахунбаева и Байтик Баатыра будут преобразованы фасады зданий и вывески, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На сегодняшний день проводятся демонтажные работы рекламных конструкций, которые не соответствуют разработанному МП "Бишкекглавархитектура" и утвержденному Бишкекским городским Кенешем Правил размещения эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требований к внешнему виду фасадов зданий, то есть они должны быть в едином стиле.

Кроме того, образовательные учреждения и другие объекты покрасили фасадную часть зданий согласно эскизному проекту МП "Бишкекглавархитектура".

Напомним, в настоящее время проводится капитальный ремонт отрезков улиц Байтик Баатыра и И.Ахунбаева.