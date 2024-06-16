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В Бишкеке фасады зданий и вывески приводят в единый стиль

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В городе Бишкек на улицах Ахунбаева и Байтик Баатыра будут преобразованы фасады зданий и вывески, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На сегодняшний день проводятся демонтажные работы рекламных конструкций, которые не соответствуют разработанному МП "Бишкекглавархитектура" и утвержденному Бишкекским городским Кенешем Правил размещения эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требований к внешнему виду фасадов зданий, то есть они должны быть в едином стиле.

Кроме того, образовательные учреждения и другие объекты покрасили фасадную часть зданий согласно эскизному проекту МП "Бишкекглавархитектура".

Напомним, в настоящее время проводится капитальный ремонт отрезков улиц Байтик Баатыра и И.Ахунбаева.


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URL: https://www.vb.kg/437747
Теги:
Бишкек
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