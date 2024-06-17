В Иссык-Кульской области были оштрафованы водители маршрутных такси

Ранее Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения открыло WhatsApp-номер (0777)102-102, который принимает обращения граждан напрямую. На этот номер доверия пассажиры маршрутных такси, зарегистрированных из Бишкека в Иссык-Кульскую область, отправили фото и видеозаписи, на которых водители ехали на высокой скорости, выезжали на встречную полосу, высаживали пассажиров не в том месте и имели технические нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД КР.

"Для принятия соответствующих мер к водителям, нарушившим эти правила, отделом регулирования и лицензирования транспортной деятельности ГУОБДД были проведены рейдовые мероприятия. Водители, нарушившие правила дорожного движения из Бишкека, были остановлены у въезда в Иссык-Кульскую область.

Составлено 28 протоколов за грубые нарушения правил дорожного движения на общую сумму 135 000 сом. Это и отсутствие технического осмотра во время проверок, и несоблюдение лицензионных требований. Водители маршрутных транспортных средств также прошли проверку артериального давления и получили соответствующие инструкции по правилам дорожного движения.