В аэропорту "Иссык-Куль" встретили первый рейс из Ташкента

В международном аэропорту "Иссык-Куль" встретили первый рейс из Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Рейсы на Иссык-Куль из Ташкента осуществляет узбекская авиакомпания "Silk Avia".

"Так, сегодня из Ташкента на Иссык-Куль прибыло 50 пассажиров. Теперь по направлению Ташкент – Иссык-Куль – Ташкент будут выполняться рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время полета займет два часа.

По всем вопросам, связанным с указанным направлением, ОАО "МАМ" рекомендует связываться напрямую с авиаперевозчиком.