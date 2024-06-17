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В аэропорту "Иссык-Куль" встретили первый рейс из Ташкента

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В международном аэропорту "Иссык-Куль" встретили первый рейс из Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Рейсы на Иссык-Куль из Ташкента осуществляет узбекская авиакомпания "Silk Avia".

"Так, сегодня из Ташкента на Иссык-Куль прибыло 50 пассажиров. Теперь по направлению Ташкент – Иссык-Куль – Ташкент будут выполняться рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время полета займет два часа.

По всем вопросам, связанным с указанным направлением, ОАО "МАМ" рекомендует связываться напрямую с авиаперевозчиком.


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URL: https://www.vb.kg/437752
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, самолеты
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