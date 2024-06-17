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МОК учредил Олимпийские киберспортивные игры

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации учредил Олимпийские киберспортивные игры. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.

"Это глобальный шаг вперед для того, чтобы быть в темпе цифровой революции", - сказал Бах. Он отметил, что решение должна поддержать сессия МОК.

Осенью 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В официальном релизе говорилось, что организация видит в киберспорте огромный потенциал для привлечения новой аудитории.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/437755
Теги:
Олимпийские игры, информационные технологии
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