МОК учредил Олимпийские киберспортивные игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком организации учредил Олимпийские киберспортивные игры. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.

"Это глобальный шаг вперед для того, чтобы быть в темпе цифровой революции", - сказал Бах. Он отметил, что решение должна поддержать сессия МОК.

Осенью 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В официальном релизе говорилось, что организация видит в киберспорте огромный потенциал для привлечения новой аудитории.

Источник: lenta.ru