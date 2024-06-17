Неделя энергетически сильная. Гороскоп с 17 по 23 июня

И вот уже на этой неделе стартует астрономическое лето. В ночь с 20 на 21 июня Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рак (переход состоится 21 июня в 2 часа 51 минуту бишкекского времени, 20 июня в 23 часа 51 минуту московского времени). Это время летнего солнцестояния. Ночь с 20 н 21 июня самая короткая, а день 20 июня – самый длинный. Ещё одно важное событие состоится сразу после летнего солнцестояния. В субботу, 22 июня – Полнолуние. Неделя энергетически сильная. С одной стороны удастся приступить к новым делам, увлекательно провести летний отдых, сделать хорошие покупки, либо заняться ремонтом, а возможно и приступить к строительству, но с другой стороны, будьте внимательны. Невнимательность, рассеянность могут привести к досадным промахам и ошибкам.

Овен – интриги и рассеянность ещё могут периодически отравлять жизнь. Будьте осторожнее с тем, что говорите и кому говорите. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Сосредоточьтесь на решении финансовых вопросах, покупках, инвестициях. Удастся пополнить казну, а также сделать удачные приобретения. Можно заняться как обновлением летнего гардеробы перед предстоящим отдыхом, так и обновлением интерьера. Ремонт также окажется удачным начинанием.

Телец – возникающие мысли и предложения могут больно ударить по вашему карману. Возникшие иллюзии о выгодности покупок, инвестиций и прочих трат подтолкнуть к неоправданной расточительности. Внесут позитив в жизнь яркие летние приключения. Поездки пройдут весело благодаря удачной компании. Удастся проложить путь к сердцу любимого человека. Деловые поездки и встречи также пройдут успешно. Удастся и удачно сдать всевозможные тесты, экзамены.

Близнецы – периодически могут возникать недопонимания с руководством, досадные ошибки и опечатки в документах. Не поленитесь переспросить, а ещё лучше зафиксировать на бумаге договорённости и поручения, а документы неоднократно и тщательно проверить. Приятными сюрпризами станут подарки, решение финансовых вопросов и получение денег. Даже если и суммы будут несущественными, они всё же позволят совершить долгожданные покупки.

Рак – во время поездок не теряйте бдительности, в том числе и обеда в придорожных кафе. Повышаются риски происшествий, а также пищевых отравлений. Собираясь в дорогу проверьте все документы, время отправления, дабы не опоздать н свой рейс. А в целом, благодаря хорошей компании и отдых сложится удачно, и переговоры пройдут с пользой. Удастся договориться о сотрудничестве. Постарайтесь не упускать возможности побывать на деловых или развлекательных мероприятиях.

Лев – находясь под впечатлением предложений от всевозможных знакомых, вы можете пуститься на неоправданные риски, опустошая казну, в надежде заработать лёгкие деньги Знакомые, получив свою выгоду, исчезнут из вашего поля зрения, оставив вас наедине с тщетными ожиданиями. Оставьте попытки заработать лёгкие деньги, пока не лишились своих и займитесь реальной карьерой. Не смотря на лето, вы сможете застать нужных людей и решить вопросы с документами, получить содействие в карьерном росте.

Дева – руководство и влиятельные люди могут что-то не договаривать, играя на ваших эмоциях, пуская пыль в глаза. Достигнутые договорённости могут оказаться шаткими, а в документах окажется много оплошностей, опечаток. Посредники могут существенно подвести. Поездки, презентации, выступления, сдача экзаменов пройдут на высшем уровне. При поддержке друзей и коллег вы достигнете гораздо большего. Чем через руководство. Приятно удивит незапланированный летний вояж.

Весы – во время сложной и ответственной работы, а также во время поездок не отвлекайтесь на общение и переписку в мессенджерах. Рассеянность может привести к досадным происшествиям, которые разрушат планы. Отделяя работу от праздного общения, вы благополучно завершите дела, пополните казну и хорошо отдохнёте на природе или у моря. Дальние поездки сложатся позитивно, если вы не забудете документы и не опоздаете на рейс.

Скорпион – получив предложения, не обольщайтесь. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке и предложения по лёгким доходам или сверх выгодным покупкам могут таить в себе скрытые подвохи. Наслаждайтесь летом. Путешествия могут сложиться комфортно, наполняя жизнь приятными эмоциями и оживляя личную жизнь. Деловые встречи и мероприятия также пройдут с пользой. Вы расширите круг знакомств и получите пищу для размышлений.

Стрелец – в вашим окружении многим захочется стать рулевыми и затрагиваю тему разделения полномочий, вы рискуете втянуться в многочисленные конфликты на работе и дома. Возможны сложности с получением документов. Занявшись текущими делами, вы благополучно справитесь с работой и полученными доходами устремитесь в летнее путешествие, наполненное романтикой, приключениями и открытиями. Возможны неожиданные, но приятные встречи на отдыхе.

Козерог – рассеянность и несобранность станут основными причинами испорченных поездок и настроения. Следя за временем и не зависая в соцсетях, вы многое успеете сделать, не опаздывая и не суетясь. Полезно уделить больше времени дому, а также своему здоровью. Приводя в порядок дом, не спеша занимаясь уборкой или ремонтом, вы с пользой проведёте время, не растратив его в бесполезных поездках, а также сможете выкроить время для восстановления сил.

Водолей – лишь на первый взгляд инвестиции и коммерческие сделки будут выгодными. Возникший вокруг ажиотаж может подталкивать вас к незамедлительным тратам, но в этом и будет заключаться подвох. Разобравшись в деталях полученных предложений, и послушав советы домочадцев, вы остудите пыл и направите финансы на совершение важных покупок для дома, либо летний досуг в кругу близких вам людей, что создаст хорошее настроение.

Рыбы – не давайте пустых обещаний, да и сами не верьте всему на слово. Став заложником несбыточных предложений, вы можете упустить время в ожиданиях. Хитрить могут как домочадцы, так и деловые партнёры. Интересно и продуктивно сложатся всевозможные поездки, как деловые, так и летние путешествия. Сами того не замечая, вы расширите круг общения, получите массу полезной информации и ярких эмоций, совмещая приятное с полезным.

Астролог Андрей Рязанцев