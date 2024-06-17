За неделю в Кыргызстане выявлено 22 825 нарушений ПДД

С 12 июня по 16 июня 2024 года ГУОБДД МВД КР по предварительным данным было выявлено 22 825 нарушение правил дорожного движения.
из них:
-347 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-278 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-70 незаконное затемнение стёкол автомобиля;
-938 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4071 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-3 случаев автохулиганства;
- 4689 случая превышения скоростного режима;
- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 12 427 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1560 автомашин водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.