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За неделю в Кыргызстане выявлено 22 825 нарушений ПДД

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С 12 июня по 16 июня 2024 года ГУОБДД МВД КР по предварительным данным было выявлено 22 825 нарушение правил дорожного движения.

из них:

-347 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-278 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-70 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-938 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-4071 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-3 случаев автохулиганства;

- 4689 случая превышения скоростного режима;

- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 12 427 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1560 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/437757
Теги:
МВД, Кыргызстан, ГУОБДД
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