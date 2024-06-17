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В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

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Около 16 тысяч жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Х.

"Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы", - заявил он. Пострадавшие обратились в медицинские учреждения за помощью.

Больше всего раненых зафиксировали в Анкаре - 1274 человека. Также 840 граждан пострадали в Стамбуле, 416 - в Измире.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) отмечается в память о пророке Ибрахиме (библейский Авраам), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первенца Исмаила. Убедившись в готовности Ибрахима выполнить, Аллах разрешил заменить сына на ягненка. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/437758
Теги:
ислам, Турция, животные
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