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В Кыргызстане увеличилось количество случаев домашнего насилия

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В Кыргызстане за четыре месяца 2024 года зарегистрировали 4767 случаев домашнего насилия, что на 632 случая больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставило Министерство внутренних дел КР.

По информации МВД, за этот период в отношении лиц, совершивших семейное насилие, выдано - 4346 временных охранных ордеров. В том числе в отношении мужчин-агрессоров 4135 и женщинам выдано 211 временных охранных ордеров.

Также согласно данным министерства, по статье 70 ("Семейное насилие") Кодекса о правонарушениях КР с начала года составлено 1363 протокола, которые передали на рассмотрение в судебные органы. Из них 433 человека привлекли к общественным работам, а 691 заключены под стражу.

Согласно официальным данным, в 2023 году в Кыргызстане правоохранительные органы зарегистрировали 13 тысяч 104 случая домашнего насилия, что на 32,6% больше по сравнению с 2022 годом, когда зафиксировали 9880 фактов насилия в семье. Омбудсмен ранее отмечала, что несмотря на то, что Кыргызстан еще в 2003 году одним из первых в Центральной Азии принял закон о защите от семейного насилия, количество случаев домашнего насилия в последние годы только увеличивается.

Кроме этого, согласно данным Генпрокуратуры, за весь 2023 год зарегистрировано 187 фактов суицидов среди женщин и почти столько же – 185 – среди детей. В докладе Института акыйкатчи отмечается, что это явление все чаще связывают с насилием в семье.

Для ужесточения наказаний в отношении виновных в домашнем насилии в ЖК на общественное обсуждение в конце мая вынесли соответствующий законопроект. Однако среди депутатов он вызвал споры. По мнению некоторых парламентариев, в документ внесены дополнения, не соответствующие кыргызским традициям. В результате законопроект вернули в комитет ЖК в режиме второго чтения.

Источник: azattyk.org


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URL: https://www.vb.kg/437760
Теги:
семейное насилие, Кыргызстан
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