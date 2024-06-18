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Отца Филиппа Киркорова обманули на миллионы рублей

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Эстрадный певец Бедрос Киркоров, отец исполнителя Филиппа Киркорова, потерял миллионы рублей в результате обмана. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Около года назад артист дал взаймы 3,5 миллиона рублей некоему бизнесмену по имени Санасар Басенцян. Отмечается, что мужчина написал расписку с обязательством вернуть деньги до октября прошлого года, но не стал этого делать. Как добавляет Пятый канал, Басенцян рассказывал, что является успешным бизнесменом в сфере строительства. Он приглашал Киркорова в рестораны, они регулярно созванивались, иногда виделись.

По словам адвоката Киркорова-старшего Олега Кулагина, Басенцян изначально не планировал возвращать долг. "Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся", - сказал он, отметив, что на сегодняшний день бизнесмен является банкротом, также у него нет никакого имущества.

По факту случившегося Бедрос Киркоров обратился в полицию.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/437764
Теги:
мошенничество, Россия, артисты эстрады
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