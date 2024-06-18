В Ноокенском районе сошли сели. Эвакуированы 300 домов

В двух селах Эски-Кочкор-Ата, Бостон Ноокенского района Джалал-Абадской области накануне в 17:30 из-за ливневых дождей сошли селевые потоки.

Как сообщили в МЧС, на месте работают над ликвидацией последствий 134 спасателей, милиционеров, работников ДЭУ и другие, привлечены 13 единиц инженерной техники.

В селе Эски-Кочкор-Ата селевые потоки унесли жизнь 10-летнего мальчика Э.Ж. Его тело нашли местные жители в 19:10 и передали родственникам.

В результате жители 300 домов были эвакуированы в безопасное место.

Селевые потоки затопили 518 км автотрассы Бишкек-Ош, в 21:10 была расчищена одна полоса дороги.

Источник: Кабар