Акылбек Жапаров представил коллективу Минтруда нового министра

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства труда, социального обеспечения и миграции нового министра Жылдыз Полотову. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабмина подчеркнул, что перед ведомством стоят серьёзные задачи по улучшению социально-экономического положения населения, разработки и реализации новой политики внутренней миграции, внедрения электронной системы учета трудовых мигрантов, прибывающих из других стран, и регулирования вопросов трудовой миграции.

Акылбек Жапаров отметил важность качественной реализации программы "Социальный контракт", которой в текущем году охвачено 20 тыс. семей. По его словам, в следующем году планируется охватить 30 тыс. семей.