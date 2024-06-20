В реестр Евразийского экономического союза включено 41 предприятий КР

В реестр Евразийского экономического союза за 5 месяцев 2024 года включено 41 предприятий Кыргызстана. Общее количество зарегистрированных предприятий достигло 395.

В Реестре ЕАЭС зарегистрировано: производство молочной продукции – 44,

производство и реализация меда – 67;

рыбоводство, переработка рыбы – 44;

производство мясных продуктов – 21;

производство национальной молочной продукции – 3;

убойные предприятия –11;

выращивание, разведение и реализация сельскохозяйственных животных – 35;

птицеперерабатывающие предприятия -10;

производство кормов для животных – 23;

хранение и реализация продукции животного происхождения– 122;

переработка животного сырья (кишки, шерсть, кожа) - 13;

хранение и реализация ветеринарных препаратов -1.

В Реестре Китайской Народной Республики - 24 предприятия (13 молочных продуктов, 11 пчеловодческих), в реестре Республики Узбекистан - 42 предприятия (15 молочных, 9 мясных, 10 пчеловодческих, 7-рыбоперерабатывающие предприятия). А также в реестре Турции 12 предприятий.