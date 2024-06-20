В реестр Евразийского экономического союза включено 41 предприятий КР

В реестр Евразийского экономического союза за 5 месяцев 2024 года включено 41 предприятий Кыргызстана. Общее количество зарегистрированных предприятий достигло 395.
В Реестре ЕАЭС зарегистрировано: производство молочной продукции – 44,
производство и реализация меда – 67;
рыбоводство, переработка рыбы – 44;
производство мясных продуктов – 21;
производство национальной молочной продукции – 3;
убойные предприятия –11;
выращивание, разведение и реализация сельскохозяйственных животных – 35;
птицеперерабатывающие предприятия -10;
производство кормов для животных – 23;
хранение и реализация продукции животного происхождения– 122;
переработка животного сырья (кишки, шерсть, кожа) - 13;
хранение и реализация ветеринарных препаратов -1.
В Реестре Китайской Народной Республики - 24 предприятия (13 молочных продуктов, 11 пчеловодческих), в реестре Республики Узбекистан - 42 предприятия (15 молочных, 9 мясных, 10 пчеловодческих, 7-рыбоперерабатывающие предприятия). А также в реестре Турции 12 предприятий.