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Турцию попросили увеличить квоту на лечение кыргызстанцев до 500 человек

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- Светлана Лаптева
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Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Турецкой Республике Руслана Казакбаева с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нух Йылмазом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Рассмотрены график предстоящих мероприятий и планируемые визиты и встречи на высшем и высоком уровнях в текущем году.

Сторонами подробно обсуждены вопросы развития и углубления двусторонних торгово-экономических отношений и увеличения взаимного торгового оборота между странами, в том числе, путем учреждения Кыргызско-Турецкого Фонда развития (инвестиционного), а также вопросы углубления сотрудничества в образовательной сфере между странами.

Кыргызской стороной отмечена важность скорейшего возобновления реализации Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, предусматривающего ежегодное бесплатное лечение 150 граждан Кыргызской Республики в медицинских учреждениях Турции и выражена просьба о расширении предоставляемой квоты до 500 человек в год.

Посол Руслан Казакбаев и заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз также подробно обсудили взаимодействие сторон на многосторонних площадках, включая предстоящие мероприятия в рамках Организации Тюркских Государств и взаимную поддержку инициатив в Организации Объединённых Наций.


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URL: https://www.vb.kg/437791
Теги:
здравоохранение, Турция, Кыргызстан
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